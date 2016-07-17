حسین پیرحیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاشت برنج طی سال جاری در سطح دو هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی استان آغاز شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به عملکرد خوبی که در استان است حدود ۱۳ هزار تن تولید شلتوک را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در سطح دو هزار و ۷۵۰ هکتاری پیش بینی می شود هشت هزار تن تولید برنج خالص داشته باشیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت: ارقام کشت شده در استان طارم، هاشمی و دم سیاه بوده که بسیار معطر است.

پیرحیاتی با بیان اینکه وسایل کارنده برای کاشت برنج وجود داریم، افزود: عمده برداشت شلتوک و برنج استان درحال حاضر به صورت مکانیزه توسط کمباین انجام می شود.

بنابراین گزارش، شالیکاران لرستانی به لحاظ استفاده نکردن از سموم شیمیایی مقام اول تولید برنج ارگانیک در کشور را دارند.