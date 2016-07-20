به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان از ۱۹ اسفند ماه سال ۹۳ با اعلام حکم حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی رسما فعالیت خود را آغاز کرد. پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز فعالیت این شورا با حضور افرادی چون مهدی ارگانی، مسعود کرامتی، حمید جبلی، جواد حاتمی، مهدی یزدانی، محسن چینی فروشان، علیرضا تابش، فرشته طائرپور و مرضیه برومند، این شورا را می‌توان از جمله تشکل‌های سازمان سینمایی دانست که کمتر اطلاعاتی درباره فعالیت‌هایشان به طور رسمی رسانه‌ای می‌شود.

ولی طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر این شورا برنامه ای را برای ایجاد یک مرکز پخش فیلم‌های کودک و نوجوان در دستور کار خود قرار داده است. برهمین اساس شورای سیاستگذری و راهبری سینمای کودک و نوجوان در نظر دارد یک شرکت پخش سینمایی برای فیلم های سینمایی کودک و نوجوان ایجاد شود که این امر باعث خواهد شد از این پس فیلم‌های کودک و نوجوان وضعیت اکران مشخص‌تری داشته باشند.

اینکه این شرکت پخش از دل بخش خصوصی انتخاب شود و یا بنیاد سینمایی فارابی که سال ها به عنوان متولی سینمای کودک و نوجوان فعالیت می کرد پخش فیلم های کودک و نوجوان را برعهده می گیرد، هنوز مشخص نیست.

اما مساله این است که با توجه به تولید اندک فیلم های کودک و نوجوان و استقبال کم از اکران فیلم هایی از این دست، آیا شرکت پخش سینمایی حاضر می شود تا مسئولیت پخش این فیلم ها را برعهده گیرد و آیا برای نمایش فیلم های کودک و نوجوان در سینماها برنامه خاص حمایتی از سوی دولت و البته شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان در نظر گرفته می شود.

البته به روایتی گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۱۵ فیلم کودک و نوجوان آماده نمایش داریم که البته بحث کیفیت آنها و اینکه آیا در ارتباط گیری با مخاطب موفق خواهند بود جای بحث دارد.