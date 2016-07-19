رضا پورحسین سرپرست شبکه چهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در حکمی رضا پورحسین را با حفظ سمت به عنوان سرپرست شبکه چهار سیما منصوب کرد.

اهتمام به تبیین پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور و ترویج روحیه علم گرایی از مهمترین توصیه های میرباقری در این حکم است.

معاون سیما در این حکم با اشاره به نوع و نگاه مخاطبان شبکه چهار از سرپرست آن خواست تا از قاب شبکه چهار برنامه‌هایی وزین در تراز یک رسانه کارآمد و اثرگذار پخش شود.

میرباقری با قدردانی از تلاش های حسن ملکی، بهره گیری از الگوی کارآمد و اثربخش مهندسی و مدیریت پیام در گسترش و ارتقای گفتمان علمی و فرهنگی را به برنامه سازان این شبکه توصیه کرد.

پیش از این حسن ملکی مدیریت شبکه چهار را بر عهده داشت.

رضا پورحسین قایم مقام معاونت سیما را نیز بر عهده دارد.