به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اشاره به سیاستهای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای تولیدی، حفظ اشتغال موجود و تقویت کارگاههای این حوزه، از اولویتهای استان است.
وی افزود: در همین راستا، مجموعاً هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع اعتباری جزء (۲) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال مالی ۱۴۰۴ و تبصره (۲) قانون بودجه سال مالی ۱۴۰۳ به ۸۷۰ طرح صنایعدستی و هنرهای سنتی در استان پرداخت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان درباره شرایط این تسهیلات گفت: تسهیلات جزء (۲) تبصره (۱۵) با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته و تسهیلات تبصره (۲) قانون بودجه سال مالی ۱۴۰۳ نیز با نرخ ۱۵.۵ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه پرداخت شده است.
فعالی با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد خانوارها اظهار کرد: صنایعدستی در بسیاری از مناطق استان، بهویژه روستاها و مناطق کمبرخوردار، زمینه اشتغال و درآمدزایی خانوادهها را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه در قالب کارگاههای کوچک، مشاغل خانگی و فعالیتهای فردی مشغول تولید هستند و تأمین منابع مالی مورد نیاز میتواند به خرید مواد اولیه، تجهیز کارگاهها، افزایش ظرفیت تولید و استمرار فعالیت هنرمندان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان بیان کرد: پرداخت این تسهیلات تنها به تأمین نقدینگی محدود نمیشود، بلکه میتواند در حفظ و تثبیت اشتغال موجود، توسعه فعالیت کارگاهها، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای جدید درآمدی برای فعالان صنایعدستی مؤثر باشد.
فعالی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده گلستان در حوزه صنایعدستی افزود: تنوع رشتههای صنایعدستی و حضور هنرمندان و صنعتگران توانمند در شهرها و روستاهای استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش ایجاد کرده است.
وی گفت: با توجه به این ظرفیت، پیگیری برای جذب حداکثری منابع حمایتی و هدایت تسهیلات به سمت طرحهایی که از توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی بیشتری برخوردارند، با جدیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تقویت زنجیره تولید و فروش را یکی از الزامات توسعه صنایعدستی دانست و خاطرنشان کرد: پشتیبانی از هنرمندان، تقویت کارگاهها و استفاده هدفمند از ظرفیتهای تسهیلاتی میتواند به پایداری فعالیتهای صنایعدستی و افزایش سهم این حوزه در اقتصاد و اشتغال استان کمک کند.
نظر شما