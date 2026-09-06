حجت‌الاسلام سید محمدهادی صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری اردوهای تشکیلاتی «طلایه‌داران لشکر انصارالمهدی (عج)» اظهار کرد: امسال بیش از ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان که مراحل شناسایی و عضویابی آنان تکمیل شده بود، در این اردوها شرکت کردند.

وی هدف اصلی از برگزاری این اردوها را ایجاد فرصت برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی، هویت تشکیلاتی و ظرفیت‌های تربیتی این تشکل عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان عضو انجمن اسلامی مدارس در کنار فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، با مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، کار جمعی و نقش خود در یک مجموعه تربیتی و مدرسه آشنا می‌شوند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در انجمن‌های اسلامی گفت: ایشان همواره بر اهمیت فعالیت دانش‌آموزان در این تشکل تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند؛ قدر عضویت در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را بدانید.

صفوی همچنین با اشاره به جایگاه انجمن اسلامی مدرسه در منظومه تربیتی کشور بیان کرد: امام خمینی (ره) نیز درباره اهمیت انجمن اسلامی مدارس فرموده‌اند: هر مجموعه انجمن اسلامی در هر کجای این کشور، یک سنگر است. دانش‌آموز دبیرستان باید بتواند در این سنگر قرار گیرد و حمله دشمن را خنثی کند.

وی این نگاه را نشان‌دهنده جایگاه مهم انجمن‌های اسلامی در تربیت نسل نوجوان و جوان دانست و تصریح کرد: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یک تشکل امین است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها به آن اعتماد دارند و با محوریت خود دانش‌آموزان برای رشد فکری، اخلاقی، اجتماعی و تشکیلاتی آنان فعالیت می‌کند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گیلان ادامه داد: اردوهای طلایه‌داران نیز در همین راستا طراحی شده است تا دانش‌آموزان علاوه بر دریافت آموزش‌های لازم، تجربه حضور مؤثر در یک مجموعه منسجم و تربیتی را به دست آورند.

همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری اردوها

صفوی با قدردانی از دستگاه‌های همکار در برگزاری اردوهای طلایه‌داران اظهار کرد: از مجموعه اداره کل آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی و جمعیت هلال احمر استان گیلان که در برگزاری این اردوها در سطح استان و مناطق و شهرستان‌های مختلف در کنار اتحادیه بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: همکاری و همراهی این مجموعه‌ها موجب شد برنامه‌های آموزشی اردوها با کیفیت و انسجام بیشتری برگزار شود و دانش‌آموزان از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی دستگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

آموزش امداد و نجات و مهارت‌های مقدماتی نظامی

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان با اشاره به ویژگی‌های اردوهای امسال گفت: یکی از ویژگی‌های مهم اردوهای طلایه‌داران در سال جاری، با توجه به شرایط کشور و جنگ ترکیبی دشمن، اضافه شدن آموزش‌های مقدماتی نظامی، امداد و نجات و کمک‌های اولیه به برنامه اردوها بود.

صفوی بیان کرد: دانش‌آموزان علاوه بر چهار روز آموزش‌های تئوری و محتوایی، در روز پایانی در یک بخش عملی و در فضای طبیعی و محیط باز حضور پیدا کردند و آموزش‌های مربوط به امداد و نجات، کمک‌های اولیه و مقدمات آموزش‌های نظامی را با همراهی مربیان مجرب به صورت عملی تجربه کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به دستور نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، تلاش ما این است که اردوهای اتحادیه صرفاً به آموزش‌های نظری محدود نباشد و دانش‌آموزان در کنار مباحث تربیتی و تشکیلاتی، مهارت‌هایی همچون امداد و نجات و آموزش‌ های مقدماتی نظامی را نیز فرا بگیرند؛ مهارت‌هایی که می‌تواند در زندگی اجتماعی و مسئولیت‌ های آینده آنان کاربرد داشته باشد.

تربیت نسلی مؤمن و مسئولیت‌پذیر هدف اصلی اردوهاست

صفوی در پایان گفت: اردوهای طلایه‌داران فرصتی برای دانش‌آموزان عضو اتحادیه است تا ضمن آشنایی عمیق‌تر با فضای این تشکل امین، روحیه کار جمعی، مسئولیت‌پذیری، خدمت‌رسانی و فعالیت تشکیلاتی را تجربه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامه‌ها و همکاری مجموعه‌های مختلف، زمینه رشد و تربیت نسلی مؤمن، بصیر، مسئولیت‌پذیر، توانمند و اثرگذار در مدارس استان گیلان بیش از پیش فراهم شود.