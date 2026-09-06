سلیمی و یزدانی در روز پایانی به دنبال مدال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو گرندپری کره جنوبی که با حضور تکواندوکارانی از ۴۸ کشور در شهر «موجو» آغاز شد، فردا، دوشنبه ۱۶ شهریورماه، با برگزاری مبارزات اوزان ۶۷+ کیلوگرم زنان و ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان به پایان می‌رسد.

تیم ملی تکواندو ایران در آخرین روز این مسابقات تنها دو نماینده در وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان خواهد داشت که آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی برای کسب مدال به میدان می‌روند.

آرین سلیمی در دور نخست به مصاف «ایوان ساپینا» از کرواسی می‌رود. ساپینا دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان و سه مدال قهرمانی اروپا است. سلیمی پیش از این یک بار موفق به شکست این حریف شده است.

نماینده کشورمان در صورت پیروزی در این مبارزه، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار نمایندگان اسلوونی و مکزیک خواهد رفت. «کارلوس سانسورس» از مکزیک، دارنده مدال طلای جهان، یکی از حریفان احتمالی سلیمی در این مرحله خواهد بود.

در قسمت پائین جدول، محمدحسین یزدانی در نخستین مبارزه خود برابر «جوردن استیورات» از کانادا قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی، به مصاف «کانگ» از کره جنوبی خواهد رفت.

این تکواندوکار کره‌ای در رده هفتم رنکینگ جهانی و دو مدال طلای قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. کانگ پیش از این نیز سابقه شکست مقابل محمدحسین یزدانی را داشته است. دو نماینده ایران در صورت پیروزی برابر این رقبا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم می روند.

تیم ملی تکواندو ایران با هفت تکواندوکار در دو بخش مردان و زنان در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده است که تاکنون مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور مسابقات کنار رفته‌اند.