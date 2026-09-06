محسن حبیبی،در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر ۸ هزار و ۶۷۱ همکار فرهنگی در آموزش و پرورش شهرستان فعالیت دارند که ۲۸۳ نفر از آنان امسال بازنشسته میشوند و ۳۸۰ نفر نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان به مجموعه آموزشی اضافه خواهند شد.
وی افزود: با وجود افزایش نیرو، این میزان جذب با توجه به گستردگی آموزش و پرورش شهریار و جمعیت دانشآموزی شهرستان، چندان قابل توجه نیست.
مدیر آموزش و پرورش شهریار ادامه داد: سالانه حدود ۹۳۰ نفر از همکاران متقاضی انتقال هستند؛ به عبارتی تقریباً از هر هشت معلم، یک نفر درخواست انتقال دارد که یکی از دلایل اصلی آن فاصله محل سکونت تا محل خدمت و هزینه بالای رفتوآمد است.
حبیبی با تأکید بر ضرورت حمایت مدیریت شهری از تردد فرهنگیان گفت: اگر حداقل ۶ سرویس ایاب و ذهاب از تهران و یکی دو شهرستان همجوار به شهریار فراهم شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تردد و حتی بخشی از دغدغه کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: حقوق یک معلم از حدود ۲۵ میلیون تومان تجاوز نمیکند و وقتی معلمی که در شهریار، وائین یا فازهای یک و سه اندیشه سکونت دارد برای تدریس به مناطقی مانند باغستان و صباشهر مراجعه میکند، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه رفتوآمد خواهد کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهریار خاطرنشان کرد: معلمی که از آرامش و شرایط مناسب برخوردار باشد، قطعاً با انگیزه بیشتری به امر تدریس میپردازد و این مسئله مستقیماً با کیفیت آموزش ارتباط دارد.
حبیبی با اشاره به لغو بومیگزینی گفت: تعدادی از نیروهایی که در سالهای اخیر جذب شدهاند، از شهرستانهای مختلف و حتی مناطق بسیار دور وارد آموزش و پرورش شهریار شدهاند و این موضوع برای شهرستانی با این حجم جمعیت دانشآموزی یک آسیب محسوب میشود.
وی ادامه داد: لغو بومیگزینی ناشی از تصمیم آموزش و پرورش شهریار نیست و بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع در پی رأی دیوان عدالت اداری مطرح شده و تنها مختص آموزش و پرورش نیست و در برخی دستگاهها و ادارات دیگر نیز آثار آن دیده میشود.
مدیر آموزش و پرورش شهریار با اشاره به موضوع دو ناحیهای شدن این مجموعه اظهار کرد: آموزش و پرورش شهریار از نظر نیروی انسانی و جمعیت دانشآموزی، یکی از بزرگترین مجموعههای آموزش و پرورش کشور است و دو ناحیهای شدن آن میتواند به مدیریت بهتر این مجموعه کمک کند.
وی تأکید کرد: تقسیم ناحیه نباید به معنای تقسیم نیروهای موجود باشد؛ بلکه لازم است نیروهای فعلی حفظ شده و برای ناحیه جدید نیز نیروی انسانی مورد نیاز جذب شود، در غیر این صورت هر دو ناحیه با کمبود نیرو مواجه خواهند شد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از فرماندار و مدیران شهرستان در توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: در حال حاضر ۵۷ پروژه آموزشی در شهریار فعال است که برخی از آنها در مراحل پایانی قرار دارند.
وی افزود: در حوزه تجهیزات مدارس نیز با استفاده از منابع حاصل از بازگشت درآمدها و کمکهای ادارهکل نوسازی مدارس استان تهران، تجهیزات مورد نیاز مدارس شهرستان تأمین شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهریار همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در مناطق محروم خبر داد و گفت: در قالب این طرح، سیستم گرمایشی سه مدرسه بهطور کامل نوسازی و ۱۲ مدرسه در مناطق محروم نیز رنگآمیزی شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کیفیتبخشی آموزشی اظهار کرد: در فصل تابستان حدود ۲۳۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت در رشتههای مختلف برای فرهنگیان برگزار شد تا معلمان با آمادگی و توانمندی بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند.
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