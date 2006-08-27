نشست " سيماي هند در شاهنامه فردوسي " برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، چهارمين نشست ادبي سال جاري خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو، تحت عنوان " سيماي هند در شاهنامه فردوسي " روز پنجشنبه دوم شهريور ماه در دانشگاه دهلي برگزار شد.

در اين برنامه مرتضي شفيعي شكيب رايزن ايران در هند، محمدحسين مظفري مسئول خانه فرهنگ ايران در دهلي نو، پروفسور چندر شيكهر مدير بخش زبان فارسي دانشگاه دهلي و نزديك به 150 نفر از استادان و دانشجويان دوره هاي دكتري و فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دهلي، جواهر لعل نهرو، جامعه مليه اسلاميه و همدرد برگزار شد.

خبر ديگر اين كه به مناسبت بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) سميناري با عنوان " خانواده در سيره و سنت نبوي " با همكاري دانشگاه زامبوانگا و مدرسه اهل البيت و مركز انديشه هاي اسلامي امام خميني(ره) در تاريخ 27 شهريور ماه در منطقه جنوب فيليپين (ميندانائو) برگزار مي شود.

عناوين مقالات فراخوان به اين شرح است : ساختار خانواده بر اساس سنت و شيوه پيامبر اسلام(ص)، اسلام و مفهوم خانواده، نقش خانواده به عنوان شالوده اجتماع، تعريف خانواده مسلمان در ايجاد و استقرار ارزش هاي اسلامي در جامعه امروز، ازدواج از ديدگاه اسلام، حقوق بانوان و كودكان بر اساس اخلاقيات در اسلام و ...