به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی رودسری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه با مدیران شهرستان رودسر اظهار کرد: امحا و شناسایی اراضی که به کشت گیاهانی مثل خشخاش یا شاهدانه اقدام می کنند در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق از مسیر گلوگاه چابکسر می گذرند افزود: باید کنترل و رصد دقیق تری در محورهای چابکسر-رامسر صورت گیرد.

جانبازی در ادامه بر ضرورت وجود کمپ های ترک اعتباد در شهرستان تاکید کرد و گفت: اساس و فلسفه وجودی سازمان بهزیستی باید کمک به ترک اعتیاد بیماران معتاد به مواد مخدر باشد و باید تلاش کنیم که از تعطیلی این کمپ ها در سطح شهرستان جلوگیری شود.

فرماندار رودسر همچنین با هشدار نسبت به توزیع مواد نیروزا در برخی باشگاه های ورزشی شهرستان رودسر تصریح کرد: سرکشی به باشگاه های ورزشی برای جلوگیری از توزیع داروهای نیرو زا نیز در دستور کار مسئولان شهرستان قرار گرفته تا جوانان در این مسیر دچار آسیب نشوند.

در ادامه این نشست رئیس اداره بهزیستی شهرستان رودسر نیز به فعالیت مراکز درمان اعتیاد سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: چهار کمپ درمان سوءمصرف مواد مخدر زیر نظر اداره بهزیستی در شهرهای رودسر، کلاچای، چابکسر و رحیم آباد فعالیت دارند.

مهدی قنبری افزود: دوره های درمان اعتیاد در این مراکز ۲۰ تا ۲۵ روزه است که در صورت پاک شدن از مواد مخدر، طول دوره ها تمدید می شود.

به گفته وی روزانه ۲۰ نفر از شهروندان برای درمان سوءمصرف مواد مخدر به مراکز فوق مراجعه می کنند.