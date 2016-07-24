به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان بوشهر تلاشهای بسیار زیادی صورت گرفته است و از همه ظرفیتها در ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای برنامههای قرآنی استفاده میکنیم.
وی با اشاره به ابلاغ نتایج ارزیابی عملکرد سال ۹۴ از سوی دارالقرآنالکریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور، بیان کرد: در این ارزیابی اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی بوشهر رتبه نخست کشور را کسب کرد.
سروستانی با اشاره به تعامل و ارتباط سازنده اداره کل تبلیغات اسلامی با چهرههای قرآنی، خاطرنشان کرد: برای گسترش فعالیتهای آموزشی قرآنی ۴۰ طرح آموزشی کارشناسی شده از دورههای مقدماتی تا دورههای تخصصی در طول سال در سطح استان در حال انجام هستند.
وی از علاقه بالای مردم استان به فعالیتهای قرآنی بهعنوان بستری مناسب برای ترویج قرآن در استان نام برد و اضافه کرد: سیاست راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی توسعه فعالیتهای دینی و قرآنی با محوریت مردم است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: موسسات قرآنی به دلیل برخورداری از پشتوانه مردمی فعالیتهای خوبی در راستای گسترش امور قرآنی انجام می دهند.
وی با تقدیر از حمایت مسئولان استانی از فعالیتهای قرآنی، افزود: بوشهر از استانهای فعال امور قرآنی است و ۲۷۰ مؤسسه و مرکز قرآنی شهری و روستایی ثبت شده در استان ثبت شده است که فعالیت این موسسات باعث تحقق اهداف مورد نظر و کسب رتبه برتر کشور شده است.
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