وضعیت هپاتیت در زندان ها/ کاهش طول درمان هپاتیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا در نشست خبری روز جهانی هپاتیت با اشاره به برنامه ۱۵ ساله حذف بیماری هپاتیت و حذف این بیماری تا سال ۲۰۳۰، گفت: حذف این بیماری به معنی دیده نشدن این بیماری در کشور نیست و هدف این است که می خواهیم این بیماری در کشور و موارد جدید آن به حداقل خود برسد تا دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز درگیر درمان این بیماری نباشند.

وی با بیان اینکه انتقال هپاتیت از دو طریق خون آلوده، سرنگ آلوده و تماس جنسی و از طریق مواد غذایی و آشامیدنی منتقل می شود، افزود: هپاتیت B واکسن دارد که این واکسن می تواند سلاحی بدون عارضه برای مقابله با این بیماری باشد، اما هپاتیت C واکسن ندارد.

گویا افزود: در یک برنامه چهار ساله، توانستیم متولدین ۶۸ تا ۷۲ را برای هپاتیت B واکسینه کنیم و قرار است متولدین سال های قبل از این هم در برابر این بیماری واکسینه شوند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد و گروه های پرخطر و افرادی که در زندان ها هستند، بیشتر در معرض ابتلا به هپاتیت می باشند، تاکید کرد: برنامه واکسیناسیون برای این افراد به صورت سیستماتیک انجام خواهد شد و در سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر واکسینه شدند و سعی بر این است که بقیه گروه های پرخطر را مثل معتادان تزریقی واکسینه کنیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه برای هپاتیت B داروی مناسب با کمترین عوارض که خوراکی است موجود می باشد، افزود: هپاتیت B با این دارو قابل کنترل است اما نگرانی ما برای ابتلا افراد به هپاتیت C می باشد که تا قبل از این ، درمان هپاتیت C با داروهایی که به صورت تزریقی بود و عارضه داشت می بود اما در حال حاضر با روش های درمانی جدید که دیگر تزریقی نیست و خوراکی با عوارض کمتر است، درمان هپاتیت C صورت می گیرد.

به گفته گویا، طول درمان این بیماری با داروها به ۳ تا ۶ ماه کاهش یافته است و اگر بتوانیم در ۱۵ سال این درمان را اجرا کنیم اطمینان داریم که ما جز اولین کشورهایی هستیم که توانسته به حذف این بیماری برسد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای معتادان تزریقی برنامه ریزی حساب شده ای در زمینه کنترل بیماری هپاتیت داشته باشیم، افزود: قیمت داروی هپاتیت در دنیا حدود ۷۰ میلیون تومان است که این رقم در ایران ۲ میلیون تومان است و هر ۲ میلیون تومان برای یک دوره درمان سه ماهه پرداخت می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه خدمات درمانی برای کنترل بیماری هپاتیت برای همه افراد و آحاد مردم ارائه می شود، افزود: سعی بر این است با برنامه ریزی های درست و با روش بیماریابی فعال بتوانیم به این بیماران دسترسی بیشتری داشته باشیم.

گویا افزود: طی غربالگری که در زندان انجام دادیم ۹۶ درصد مبتلایان به هپاتیت C مرد بودند.

وی در پایان با بیان اینکه افرادی که رفتار پرخطر دارند بیشتر مبتلا به هپاتیت می شوند، افزود: در برنامه های وزارت بهداشت همه تلاش ها در جهت پیشگیری، مراقبت و درمان این بیماری در همه گروه سنی ها برای گروه های پرخطر می باشد.