هشدار پلیس به تولید و عرضه کنندگان پوشاک نامتعارف

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خلیل هلالی درباره تولید و عرضه «پوشاک نامتعارف اعم از زنانه و مردانه» در برخی از فروشگاه ها، اظهار داشت: برابر قانون مصوب سال ۶۵، لباس هایی که دارای علائم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب هستند در صورت تولید، توزیع، فروش و استفاده در ملاء عام جرم شناخته شده و مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به موضع قانون در این رابطه، افزود: تعطیلی محل کسب برای فروشنده از مدت سه تا شش ماه و جریمه نقدی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریالو همچنین برای وارد و یا تولیدکنندگان پوشاک های نامتعارف مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا خاطرنشان کرد: به استناد این قانون، ضوابط و مقرراتی برای واحدهای صنفی تولید و عرضه کننده پوشاک اتخاذ و مصادیق آن به سازمان های صنفی مربوط از جمله اتحادیه های پوشاک در سراسر کشور اعلام شده است.

سردار هلالی به تدوین تقویم نظارت های رسته ای بر واحدهای صنفی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: عرضه و تولید کنندگان پوشاک یکی از رسته های فعال هستند که پس از ابلاغ ممنوعیت های مربوطه از سوی اتحادیه به واحدهای صنفی، نظارت اولیه از سوی بازرسان انجام و در صورت مشاهده تولید و عرضه پوشاک نامتعارف، تذکرات لازم به واحدهای صنفی ارائه و در صورت تکرار تخلف مراتب به پلیس اعلام و برخوردهای لازم صورت می گیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اجرای طرح نظارت رسته ای و فعالان حوزه پوشاک در سراسر کشور از سوی این پلیس در خردادماه سالجاری، خاطرنشان کرد: طرح مذکور کلیه فعالان حوزه پوشاک را شامل شده و تا پایان تابستان ادامه دارد؛ طرح نظارت بر فعالان پوشاک از برنامه های مستمر پلیس نظارت بر اماکن عمومی بوده و در تقویم این پلیس وجود دارد.

تذکر پلیس به بیش از ۹ هزار واحد عرضه کننده پوشاک نامتعارف

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال، بیش از ۲ هزار و ۸ فقره بازدیدهای مشترک از واحدهای صنفی تولید و عرضه پوشاک از سوی بازرسان اتحادیه و ناجا انجام که قریب به ۹ هزار و ۵۰۰ فقره تذکر به واحدهای متخلف داده شده است.

سردار هلالی خاطر نشان کرد: ثبت تذکر در پرونده مالک واحد صنفی متخلف که اقدام به اصلاح فرایند تخلف کرده ، مرحله اول کار و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعمال قانون و تعطیلی محل کسب برابر قانون اقدام می شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا اشاره کرد: با آغاز فصل گرما شاهد فعالیت یک سری افراد سودجو در بازار تولید و عرضه البسه نامتعارف هستیم که عمدتا برخورد پلیس با این تعداد واحدهای صنفی در این فصل افزایش پیدا می کند.

وی تاکیدکرد: در صورتی که برخی از فعالان حوزه اقتصادی و صنفی کشور در راستای تولید و واردات البسه نامتعارف به واسطه سودجویی ها، تخلفاتی را مرتکب شوند، پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد می کند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: علایم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب، تصاویر مبتذل که عفت عمومی را خدشه دار می کند، نوشته های لاتین که خیلی از افراد از معنای آن بی اطلاع هستند و نیز نشان و پرچم کشورهای بیگانه از شاخصه های پوشاک نامتعارف به شمار می آید.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هشدار داد:با توجه به ابلاغیه های صورت گرفته، تولید کنندگان و فروشندگان برای ممانعت از ترویج فرهنگ بیگانه از عرضه و تولید پوشاک نامتعارف خودداری کنند.

سردار هلالی از عموم مردم و کسبه خواست کرد تا همکاری های لازم را با ناظران پلیس نظارت بر اماکن عمومی داشته باشند.