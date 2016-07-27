به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه در آئین استقبال از حجت الاسلام سید جواد شهرستانی، نماینده آیت الله سیستانی در ایران که در اراک حضور یافته، اظهار داشت: امت اسلامی و جامعه شیعی در برابر جریان تروریست و استکبار جهانی متحد و یکپارچه است و تمام قد از مواضع مقاومت اسلامی دفاع می کند.

وی افزود: جریان مقاومت اسلامی پویا، رو به جلو و زنده است و ایادی ترور و استکبار جهانی در منطقه خاورمیانه باید بدانند که پیروزی، از آن جریان حق است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: آمریکا، داعش و آل سعود باید بدانند که سردمداران مقاومت اسلامی تنها نیستند و شیعیان با شهادت شیخ نمرها و تبعید و فشار بر مقامات شیعی هرگز تکالیف و وظایف خود را فراموش نمی کنند و از ارزش ها و اعتقاداتشان کوتاه نمی آیند.

دری نجف آبادی گفت: امت اسلامی پیرو راستین امامانشان هستند و جریان های انحرافی و متحجر که با ترور و جنایت هویت گرفته اند، در میان مسلمانان و شیعیان جایی ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: امت اسلامی هر تهدید ، آدم کشی و جنایت را در کشورهای منطقه محکوم می کند و مجموعه مسلمانان در خاورمیانه بر برابر این تهدیدات مانند مشت واحدی هستند.

وی بیان کرد: سفر و حضور نماینده مرجعیت شیعی در لبنان به عنوان مرکز تشیع با دایره وسیع توطئه هایی که برای حزب الله تدارک شده، مایه دلگرمی بود و کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم بحرین، افغانستان، لبنان، سوریه و سایر مناطق مسلمان نشین با قوت در صحنه هستند.

دری نجف آبادی با اشاره به مجاهدت های مدافعان حرم اظهار کرد: مدافعان حرم از خالص ترین فرزندان شیعی هستند که جانشان را در راه حراست از حریم دین نثار می کنند و این افتخار بزرگ برخاسته از بصیرت دینی آنان است.