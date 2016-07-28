به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشنامه شامل دو پرده است و در پشت کتاب درباره اثر چنین نوشته شده است: «اشکال گوناگون ازخودبیگانگی را شاید بتوان به‌طور کامل در نمایشنامه منزلگاه (خانه) یافت. این نمایشنامه در یک تیمارستان اتفاق می‌افتد که در آن چهار شخصیت از طریق صحبت‌های عادی و اتفاقی خود به مصداق کنایه‌وار نام نمایشنامه اشاره می‌کنند (که ممکن است معنای وطن، محل سکونت، یا احساس تعلق را نیز دربرداشته باشد.)

شاید در میان نویسندگان عصر ما هیچ‌کس به‌اندازه استوری موقعیت‌های واقعی زندگی را چنین با جزئیات به صحنه نکشانده و تا به این حد از آن‌ها برای نشان دادن انسان نوین و قراردادهای اجتماعی استفاده نکرده باشد.»

دیوید استوری در سال ۱۹۳۳ در یورکشایر به دنیا آمده و دانش آموخته مدرسه هنر اسلید است. وی را در انگلیس به عنوان داستان پرداز و در آمریکا به عنوان نمایشنامه نویسی که رمان هم می‌نویسد، می‌شناسند. ۹ مجلد از نمایشنامه های وی به چاپ رسیده که از بین آنها نمایشنامه «در جشن»، «خانه» و «پیمانکار» از سمت مجمع منتقدین نیویورک به عنوان بهترین نمایشنامه سال شناخته شده است. همچنین کتاب «این زندگی ورزشی» اولین رمان به قلم وی بوده و موفق به دریافت جایزه آمریکایی قصه مک میلان بوده است.

نمایشنامه «خانه» در ۱۰۱ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه در سال ۹۵ با قیمت ۹۵۰۰ تومان از سوی نشر چترنگ منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شده است.