به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان می گویند یکی از شغل سازترین بخش های اقتصادی کشور، مسکن و بازار مرتبط با آن است که می تواند از زمان قبل از آغاز ساخت تا حتی پایان ساخت نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال داشته باشد. هرچند برخی معتقدند به دلیل مقطعی بودن فعالیت های ساخت و ساز، مشاغل بخش مسکن از پایداری مناسبی برخوردار نیستند، اما در صورتی که رونق مناسبی در این بخش به صورت مستمر وجود داشته باشد، قطعا مشاغل قابل توجهی نیز ایجاد خواهد شد.

در دولت های گذشته که موضوع ایجاد مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور مطرح و پیگیری می شد، دولت وقت از ایجاد ۵۰۰ هزار شغل، تنها در مسکن مهر خبر می داد که این مسئله نشان می‌دهد تاثیر ساخت و ساز و رونق مسکن در بازار کار کشور، بسیار تعیین کننده و حیاتی است.

اما حالا با افت شدید تحولات در بازار مسکن طی چند سال اخیر و رکودی که در مسکن اتفاق افتاده، همچنین توقف بسیاری از پروژه های مسکن مهر؛ احتمالا مشاغل فراوانی نیز در این بخش از بین رفته که می تواند در کل بازار کار کشور تاثیر منفی داشته باشد.

توقف اشتغال در بخش مسکن

به صورت کلی، در بخش مسکن نیروهایی از جنس، مهندس، تکنسین، نیروی کار مهار و استادکاران و در نهایت نیز نیروی کار ساده فعالیت دارند. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بخش مسکن کشور نشان دهنده ادامه رکود در این بازار بزرگ شغل ساز است.

مرکز آمار در هفته گذشته اعلام کرد: تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در پایان سال گذشته در پایتخت نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن ۲۵.۱ درصد و در شهرهای مختلف کشور نیز ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است؛ حال این میزان افت در فعالیت های مسکن می تواند خطر ریزش نیروی کار در این بخش و صنایع وابسته به مسکن را به همراه داشته باشد.

بنابراین مسئله رکود و باقی ماندن فضای مرتبط با آن در اقتصاد ایران طی یکی دو سال اخیر و پس از فروکش کردن تورم بالای ۴۰ درصد، حالا نگرانی های جدیدی را درباره احتمال ریزش شدید نیروی کار در بخش های مختلف مانند مسکن ایجاد کرده است.

ناتوانی بنگاه ها در تامین مالی، کمبود نقدینگی، واردات بی رویه از خارج، نابسامانی قراردادهای کار و دلایلی از این دست باعث شده تا شرایط شکننده ای در بازار کار کشور وجود داشته باشد. بسیاری حتی با سال ها فعالیت در بازار کار، از امنیت شغلی بسیار پایینی برخوردارند و برخی بنگاه های حتی بزرگ هم ترجیح می دهند دوره قراردادهای کاری با شاغلان را به یکماه یا ۲۹ روز کاهش دهند.

شاغلان حرفه‌ای هم بیکار ماندند

در این شرایط، بخشی از نیروی کار فعال در صنعت ساختمان نیز این روزها به دلیل رکود و تعطیلی بسیاری از کارگاه های ساخت مسکن در شهرها و مناطق مختلف کشور مجبور به انجام برخی فعالیت های دیگر برای کسب درآمد و کوچ به سایر بخش ها شده اند.

بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش ساخت و ساز کشور به دلیل ماهیت این کار حرفه ای بوده و افراد باید به تدریج در این شغل مهارت ها و تخصص های خاصی را برای انجام امور ساخت و ساز فرا بگیرند؛ بنابراین متوقف و یا کُند شدن فعالیت ها در این بخش به معنای بیکار شدن هزاران نیروی کار حرفه ای و ماهر کشور خواهد بود.

فعال شدن امور مربوط به بخش مسکن قطعا خواهد توانست بخش قابل توجهی از نیروی متقاضی کار کشور را در این حوزه وارد و مشغول به کار کند. کارشناسان بازار کار می گویند، تعطیلی کارگاه های ساخت و ساز مسکن و افت شدید پروژه های عمرانی، آسیب شدیدی به اشتغال موجود خواهد زد و زمینه بیکاری هزاران نفر فراهم می شود.