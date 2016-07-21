به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اعلام اینکه ۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان ها برای سال جاری در نظر گرفته است، از اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان به استان ها تاکنون خبر داد و گفت: این رقم جدای از اعتبارات طرح های ملی است.

وی با بیان اینکه تا هشتم تیر مبلغی برای طرح های عمرانی پرداخت نشد اظهارداشت: از هشتم تا ۳۰ تیر ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح ها اختصاص یافته است. نوبخت درباره فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران گفت: مشخص شدن ابعاد این کار و این که چه کسانی از این حقوق ها استفاده کردند، دلایل آن و اینکه برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد موضوع ابلاغیه رئیس جمهور و دلیل تشکیل کمیته ویژه به وسیله معاون اول بود.

نوبخت افزود: بر اساس بررسی های سازمان بازرسی کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده اند و بیشتر افرادی که این حقوقها را دریافت کرده اند مربوط به بخش خصولتی یعنی بنگاه های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند.

سخنگوی دولت گفت: این بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده اند. نوبخت با بیان اینکه این بنگاه ها مجوز قانونی در این زمینه داشته اند افزود: شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بودند بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد.

وی گفت: برای دریافتی همه کسانی که از بودجه کل استفاده می کنند سقف و کف دریافتی مشخص شده است. نوبخت افزود: کف دریافتی برای برخی بازنشستگان معادل ۹۰۰ هزار تومان است که به وسیله راه های دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدی دریافتی این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است.

نوبخت گفت: در چهار ماه گذشته بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بین کارکنان دولت برای ایجاد تعادل در دریافتی ها تقسیم شده و کف حقوق افزایش یافته است. سخنگوی دولت افزود: درباره بازنشستگان افرادی که در گذشته بازنشست شده اند و سطح حقوق آنها مربوط به پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری است، دولت به سمت تعدیل دریافتی آنها پیش می رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در برنامه ششم همه تبعیض ها و تفاوت ها در دریافت ها به حداقل می رسد. وی افزود: ۱۳ مدیر ارشد به دلیل دریافت های غیرمتعارف به نوعی از کار برکنار شده اند.

نوبخت درباره تک رقمی شدن حقوق وزرا گفت: با توجه به اینکه بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق ها دارند و با آن زندگی می کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق های تک رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می کشند. آنچه که موجب نارضایتی می شود تبعیض و فقر نیست بلکه احساس آن است.

سخنگوی دولت گفت: از همه دستگاه های بازرسی و نظارتی و ذیحسابان انتظار داریم که ماهانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از دریافت ها با خبر و حتی اگر یک مورد اضافه تر از سقف تعیین شده در شورای حقوق و دستمزد دریافتی وجود داشت به ما اعلام کنند.

نوبخت افزود: سقف استفاده از بودجه کل نه تنها برای مدیران بلکه افرادی که در مناطق بد آب و هوا نیز مشغول هستند مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد محدود شده است. وی گفت: از این پس درباره دریافتی حقوق بگیران از سران قوه با رعایت شأن آنها تا پایین ترین رده ها بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد است.

معاون رئیس جمهور درباره رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه را یک بار دیگر به دلیل غایب بودن برخی اعضای کمیسیون در زمان رأی گیری در آن مطرح می کنیم و اگر در کمیسیون نتیجه نگرفتیم لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: امسال دولت برای خروج از رکود مصمم است دستکم ۷۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کند و ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز برای این موضوع اختصاص داده است. سخنگوی دولت گفت: تا کنون شش هزار و ۲۰۰ مورد پس از طی مراحل در استان ها به بانک ها معرفی شده اند و روند پرداخت تسهیلات به آنها آغاز شده است اما بانک ها مشکل دارند و باید سرعت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

نوبخت افزود: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای کمک به بانک ها در جهت توانمندسازی آنها برای ارائه تسهیلات به این ۶۲۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. وی گفت: اکنون بخش قابل توجهی از سپرده های بانک ها که به صورت تسهیلات پرداخت شده بازنگشته است.

رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است، مبلغ این بدهی را ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: برخی از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در زندان هستند و لایحه اصلاح قانون بودجه امسال راهی برای پرداخت بدهی دولت به این پیمانکاران است.

وی گفت: چون دولت پول نقد ندارد می خواهد از روش های رایج دنیا یعنی انتشار اوراق مالی استفاده کند و این در لایحه اصلاح قانون بودجه آمده است. سخنگوی دولت افزود: در سال گذشته با بسته کوتاه مدت رونق اقتصادی در سه ماهه پایانی سال، رشد اقتصادی به دو درصد افزایش یافت اما در مجموع سال گذشته یک درصد رشد اقتصادی داشتیم.

نوبخت گفت: امسال برای رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی کرده ایم و سالانه باید حدود یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. وی افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و ساماندهی مؤسسات پولی و مالی از جمله ۱۰ برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی است.

این مقام مسئول در دولت درباره نتیجه بخش بودن برجام نیز گفت: بیشتر تحریم ها در بحث هسته ای مربوط به موضوع تحریم نفتی بود و ما حق نداریم بیشتر از آن چیزی که هست از آن تعریف کنیم یا دستاورد بزرگی را که داریم ناچیز نشان دهیم.

وی افزود: به ما اجازه نمی دادند بیشتر از یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنیم و قرار بود این میزان را نیز ۲۰ درصد، ۲۰ درصد کاهش دهند و به سیاست نفت در مقابل غذا برسند. سخنگوی دولت گفت: حتی کشورهایی که ما به آنها کمک می کنیم یک گام جرأت ندارند از خط و نشانی که برای آنها می کشند پا را فراتر بگذارند.

نوبخت افزود: اکنون بر اساس آخرین آمار، روزانه دو میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می شود. وی گفت: از ۲۷ دی سال گذشته تا کنون بجز اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری مستقیم خارجی در ایران، بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار در ۴۱ طرح در استان ها سرمایه گذاری شده است.

نوبخت افزود: آخرین مورد ۴ و ۲ دهم میلیارد دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است. وی گفت: باید بانکها خود را اصلاح کنند و از همه ظرفیت های برجام استفاده شود.