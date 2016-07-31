سند مالکیت کاخ مروارید به نام میراث نیست

عبدالناصر میرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کاخ مروارید اظهار کرد: طی دو سال گذشته حدود یک میلیارد تومان برای بازسازی کاخ مروارید هزینه شده اما این کاخ آنقدر عظیم است که با این مبالغ نمی توان آن را به طور کامل بازسازی کرد.

وی با اشاره به اینکه حجم تخریب در سی و چند سال گذشته آنقدر بالا بوده که با صرف این مبالغ، مشکل کاخ رفع نمی شود، افزود: گزارش های لازم در این زمینه به استانداری و سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، گفت: از مجموعه ۱۱۲ هکتاری کاخ مروارید تنها ۲۷ هکتار جدا و توسط بنیاد تعاون سپاه به میراث فرهنگی تحویل داده شده، اما هنوز سند مالکیتی به نام میراث فرهنگی حتی برای این ۲۷ هکتار صادر نشده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی این فضا روز نخست توسط بنیاد «رایت» در ۱۱۲ هکتار دیده شده و جامعیت این فضا مد نظر میراث فرهنگی است که باید بدون کسر حتی یک هکتار از آن در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

وی گفت: امید است بنیاد تعاون سپاه بتواند زمین معوضی با همکاری استانداری و سایر دستگاه ها دریافت و از این زمین چشم پوشی و سند را به میراث منتقل کند.

میرچی با تاکید بر اینکه به طور قطع نمی توانیم در فضایی که سند به نام میراث نیست و مالکیت حقوقی و قانونی ندارد سرمایه گذاری کنیم، افزود: نخستین موضوعی که برای افق آینده کاخ دیده می شود تعیین تکلیف آن است، به دریافت ۲۷ هکتار از این کاخ نیز قانع نیستیم چراکه قانونی نیست.

وی تاکید کرد: همه این فضا میراثی است که باید تحویل و سند آن به نام میراث باشد، البته حق و حقوق بنیاد تعاون سپاه نیز محترم است و باید مصالحه ای صورت گیرد تا آنان نیز به حق و حقوق خود دست یابند و این فضا به مردم تعلق گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز بیان کرد: جذابیت این فضا به گونه ای است که تنها به استان تعلق ندارد و می تواند مورد استفاده شهروندان سایر استان ها نیز قرار گیرد، چرا که البرز نقش کریدوری در اتصال بسیاری از استان ها به پایتخت ایفا می کند.

وی افزود: با آماده سازی این فضا افرادی که در این مسیر رفت و آمد می کنند می توانند حداقل یک نیمروز از وقت خود را به بازدید از این فضا اختصاص دهند که جذابیت های بسیاری برای بازدیدکنندگان خواهد داشت.

میرچی تاکید کرد: هر بنایی که ثبت ملی و میراثی شد سازمان ها باید با تعاملات لازم آن فضا را در اختیار میراث قرار دهند، حتی اگر مالکیت حقوقی داشته باشند، مالکیت معنوی آن با میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه خانه های شخصی افراد که با گذشت چندین سال میراثی می شوند، حق دخل و تصرف در آن داده نمی شود، گفت: با این وجود چگونه سازمان میراث فرهنگی می تواند از بنایی ۱۱۲ هکتاری فخیم که بسیار هنرمندانه نیز بنا شده چشم پوشی و از حق خود عدول کند و اجازه ساختمان سازی در آن را بدهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: شنیده شده حدود ۷ هزار جواز ساخت و ساز در آن محوطه صادر شده بود که این امر می تواند فضای کاخ را بسیار تهدید کرده و حریم کاخ را از بین ببرد و عظمت و اعتبار کاخ را دستخوش تهدید کند.