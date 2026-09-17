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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

کوزه رش سلماس چهارمین مرز ایران با ترکیه بازگشایی می شود

کوزه رش سلماس چهارمین مرز ایران با ترکیه بازگشایی می شود

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس به‌عنوان چهارمین پایانه مرزی استان با کشور ترکیه بزودی بازگشایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری، عصر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه استان با محوریت سلماس اظهار کرد: زیرساخت های پایانه مرز کوزه رش با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به عنوان چهارمین پایانه مرزی استان با کشور ترکیه در آستانه بازگشایی قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه‌رش باهدف فراهم‌سازی زمینه بازگشایی و آغاز فعالیت این مرز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در بخش‌های مختلف در حال انجام است.

شکری افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای تأمین زیرساخت‌های اولیه این پایانه مرزی، ۱۱ دستگاه کانکس موقت را به همراه سکو و فونداسیون موردنیاز جانمایی و آماده کرده و بخش عمده اقدامات مربوط به تأمین برق نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل سایر زیرساخت‌های موردنیاز نیز در حال پیگیری است، گفت: تأمین فیبر نوری، گاز و آب موردنیاز مجموعه مرزی در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تکمیل این بخش‌ها در دست انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی به وضعیت محور دسترسی این پایانه مرزی نیز اشاره کرد و افزود: پیمانکار اجرای عملیات روکش آسفالت مسیر منتهی به پایانه مرزی کوزه‌رش تعیین شده و عملیات اجرایی آن در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

وی مجموع اعتبار پیش‌بینی‌ شده برای اقدامات آماده‌ سازی زیرساخت‌ها و مسیر دسترسی این پایانه مرزی را بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پایانه مرزی کوزه‌رش باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی شهرستان سلماس، پس از راه‌اندازی می‌تواند به‌ عنوان چهارمین مرز آذربایجان غربی با ترکیه نقش موثری در توسعه مبادلات مرزی و ظرفیت‌های حمل‌ ونقل و ترانزیت منطقه ایفا کند.

شکری همچنین با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه این پایانه مرزی اظهار کرد: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش سال گذشته در شورای ساماندهی مرزهای استان و با پیگیری استاندار آذربایجان غربی به تصویب رسیده است و با آغاز اقدامات اجرایی از سوی طرف مقابل، عملیات مربوط به اجرای طرح جامع در سمت ایران نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6950304

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