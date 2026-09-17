کوزه رش سلماس چهارمین مرز ایران با ترکیه بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری، عصر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه استان با محوریت سلماس اظهار کرد: زیرساخت های پایانه مرز کوزه رش با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به عنوان چهارمین پایانه مرزی استان با کشور ترکیه در آستانه بازگشایی قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه‌رش باهدف فراهم‌سازی زمینه بازگشایی و آغاز فعالیت این مرز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در بخش‌های مختلف در حال انجام است.

شکری افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای تأمین زیرساخت‌های اولیه این پایانه مرزی، ۱۱ دستگاه کانکس موقت را به همراه سکو و فونداسیون موردنیاز جانمایی و آماده کرده و بخش عمده اقدامات مربوط به تأمین برق نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل سایر زیرساخت‌های موردنیاز نیز در حال پیگیری است، گفت: تأمین فیبر نوری، گاز و آب موردنیاز مجموعه مرزی در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تکمیل این بخش‌ها در دست انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی به وضعیت محور دسترسی این پایانه مرزی نیز اشاره کرد و افزود: پیمانکار اجرای عملیات روکش آسفالت مسیر منتهی به پایانه مرزی کوزه‌رش تعیین شده و عملیات اجرایی آن در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

وی مجموع اعتبار پیش‌بینی‌ شده برای اقدامات آماده‌ سازی زیرساخت‌ها و مسیر دسترسی این پایانه مرزی را بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پایانه مرزی کوزه‌رش باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی شهرستان سلماس، پس از راه‌اندازی می‌تواند به‌ عنوان چهارمین مرز آذربایجان غربی با ترکیه نقش موثری در توسعه مبادلات مرزی و ظرفیت‌های حمل‌ ونقل و ترانزیت منطقه ایفا کند.

شکری همچنین با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه این پایانه مرزی اظهار کرد: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش سال گذشته در شورای ساماندهی مرزهای استان و با پیگیری استاندار آذربایجان غربی به تصویب رسیده است و با آغاز اقدامات اجرایی از سوی طرف مقابل، عملیات مربوط به اجرای طرح جامع در سمت ایران نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.