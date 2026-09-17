بازرسی هوشمند بازار؛ قیمت کالاهای نمایشگاه پاییزه تا ۳۰ درصد زیر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری شامگاه پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه عرضه کالای پاییزه در مصلی یاسوج، هدف اصلی این رویکرد را جلب رضایت مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار عنوان کرد و افزود: در کنار رضایت مصرف‌کننده، باید شرایطی فراهم شود که فروشندگان نیز متضرر نشوند.

وی با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، اظهار کرد: انتظار مردم از این نمایشگاه‌ها عرضه کالاهای مناسب، متنوع و بادوام با قیمت‌های قابل قبول است و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم چه خرید کنند و چه خریدی نداشته باشند، با رضایت از نمایشگاه خارج شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه قوانین حاکم بر بازار تغییر نکرده است، تصریح کرد: آنچه تغییر کرده، سیاست‌های قیمت‌گذاری، بازرسی و نظارت بر بازار است و تلاش می‌کنیم این فرآیندها به شکل هدفمند و نظام‌مند دنبال شود.

قنبری ادامه داد: از این پس بازرسی‌های کور و بی‌هدف نخواهیم داشت، بلکه با شناسایی گلوگاه‌ها و کالاهای پرریسک، نظارت‌ها به‌صورت هوشمند و هدفمند انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به قیمت کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه پاییزه یاسوج گفت: قیمت‌ها تا ۳۱ شهریورماه مناسب است و برخی کالاها با تخفیف قابل توجه نسبت به بازار عرضه می‌شوند.

مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد افزود: قیمت کفش در این نمایشگاه از ۱۰ هزار تومان آغاز می‌شود و سقف قیمت‌ها نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است.

قنبری تأکید کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها و اجرای سیاست‌های جدید نظارتی، ایجاد رضایت برای مردم، حمایت از مصرف‌کنندگان و در عین حال جلوگیری از تحمیل زیان به عرضه‌کنندگان است.