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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

دویست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

دویست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- دویست و یکمین شب اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6950252

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