https://mehrnews.com/x3d5KT ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6950252 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ دویست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و یکمین شب اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده مردم برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6950252 کپی شد مطالب مرتبط دویستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یمنی که قرار نبود حریف سعودیها شود، هیبتشان را در هم شکست صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و نود و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه آموزشهای خودامدادی طرح شهید سلیمانی ۱۰۰ روزه شد برچسبها جمهوری اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه
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