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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

در نامه به فدراسیون مطرح شد؛

درخواست پرسپولیس برای برگزاری و ضبط کامل جلسه رسیدگی به یک پرونده

درخواست پرسپولیس برای برگزاری و ضبط کامل جلسه رسیدگی به یک پرونده

پرسپولیس در نامه رسمی به فدراسیون فوتبال، درخواست برگزاری جلسه رسیدگی با حضور مدیران باشگاه طرف شکایت، حضور وکلای پرسپولیس، ضبط کامل جلسه و در صورت امکان پخش آنلاین آن را مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، درخواست‌های خود درباره نحوه برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت این باشگاه را اعلام کرد.

باشگاه پرسپولیس در این نامه خواستار آن شده است که جلسه رسیدگی به پرونده شکایت این باشگاه با حضور مدیران باشگاه طرف شکایت برگزار شود تا موضوع در حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین پرسپولیس درخواست کرده است وکلای این باشگاه نیز در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و در فرآیند تبادل لوایح و مستندات پرونده مشارکت کنند.

از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه، ضبط کامل جلسه رسیدگی است. باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرده در صورت امکان، جلسه به صورت آنلاین نیز در دسترس قرار گیرد و در صورت نیاز، فایل ضبط‌شده جلسه برای اطلاع عموم منتشر شود.

کد مطلب 6949897

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    نظرات

    • اسماعيل US ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      10 12
      پاسخ
      کاشکی به صراحت می گفتند خودمان رسیدگی کنیم و رای بدهیم.
    • mohsen IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      15 4
      پاسخ
      اگه جلسه ها انلایل پخش بشه دیگه کسی نمیتواند حق خوری کند یا با رابطه ورانت درپرونده دست برده چون همه مردم میبینند واگاه هستند
    • عظیم IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      14 6
      پاسخ
      تنها راهش برگزاری 3 جانبه است
    • GB ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      11 11
      پاسخ
      لطفا خودتون زحمت بکشید رای را صادر کنید بیارید کمیته امضا کنه ممنون میشیم
    • عماد ایرانی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      11 0
      پاسخ
      این درخواست‌ها را نمی‌پذیرند پس نباید مطرح شود حال که مطرح شده و ،واقعا اگر پرسپولیس سندی که ادعایش را اثبات میکند و در صورت نپذیرفتن رخ.است پرسپولیس سند را برای عموم نشر داده در محاکم عمومی خارج از فدراسیون طرح دعوا کنند .
    • ایرانی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      6 9
      پاسخ
      چه شکایتی داره این تیم بابا بیخیال جون هر کی دوس دارین.
    • علی IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      4 8
      پاسخ
      از سازمان لیگ باید شکایت کرد یا فدراسیون یا کمیته انضباطی یا استیناف یا کارگروه ناظر بر قراردادها؟؟؟از کدومشون؟؟ اینها که همه نماینده و وکیل مدافع استقلال هستند، اصلا خودشون بجای استقلال جواب اعتراض و شکایت بقیه باشگاهها رو میدن
    • آبیدل IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      فدراسیون اگر عادل وعدالت محور بود بجای برگزاری ادامه جام حذفی مسابقات سه جانبه ساختگی برگزار نمیکرد.

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