نرخ جدید مرغ و انواع ماهی/ مرغ دوباره ۸۰۰۰ تومان شد

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به چند روز گذشته خبر داد و اظهارداشت: قیمت این کالا مجددا به ۸ هزارتومان بازگشته است.

وی نرخ مرغ زنده را امروز دوشنبه ۵۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: همچنین قیمت مرغ آماده به طبخ در عمده میدان بهمن و درب کشتارگاه ۷۴۰۰ و توزیع درب واحدهای صنفی ۷۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده وماهی قیمت این کالا را در مراکزخرده فروشی ۸۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر نیز ۷۰۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابربا قیمت مرغ و ۸۰۰۰ تومان است.

به گفته یوسف‌خانی، در مراکز خُرده فروشی قیمت انواع ماهی نیز طی هفته جاری به این شرح است؛ شیر جنوب ۲۸ هزارتومان، کپور ۱۴ هزارتومان، قزل آلا ۱۲ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان، شیر نیزه‌ای ۱۵ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۴ هزارتومان، هامور جنوب ۱۹ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۲ هزارتومان، قزل سالمون ۱۲ هزارتومان، شوریده ۲۳ هزارتومان، راشگوی جنوب ۳۲ هزارتومان، سرخو ۱۸ هزارتومان، سالمون نروژ ۳۷ هزارتومان، سنگ سر طلایی ۱۷ هزارتومان، سارم ۷ هزارتومان، گیش ۸ هزارتومان، سنگ سر شهری ۱۴ هزارتومان.