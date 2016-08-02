  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

جشنواره «پارسی» با فیلم «فروشنده» افتتاح می‌شود

جشنواره «پارسی» با فیلم «فروشنده» افتتاح می‌شود

دو فیلم ایرانی در آیین افتتاحیه و اختتامیه پنجمین جشنواره جهانی فیلم «پارسی» استرالیا روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تحسین شده اصغر فرهادی به نام «فروشنده» در افتتاحیه پنجمین جشنواره جهانی فیلم «پارسی» روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی «وارونگی» ساخته بهنام بهزادی هم که امسال در جشنواره کن روی پرده رفت در آیین اختتامیه این رویداد نمایش داده می‌شود.

«فروشنده» نخل طلای بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی و جایزه بهترین فیلمنامه شصت و نهمین جشنواره کن را برای اصغر فرهادی به ارمغان آورد.

پنجمین جشنواره جهانی‌ فیلم «پارسی» به دبیری امین پلنگی از اول تا ۱۲ مهرماه امسال در سینما پالاس سیدنی، ملبورن، آدلاید و کانبرا برگزار می‌شود.

کد مطلب 3730010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها