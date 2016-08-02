به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تحسین شده اصغر فرهادی به نام «فروشنده» در افتتاحیه پنجمین جشنواره جهانی فیلم «پارسی» روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی «وارونگی» ساخته بهنام بهزادی هم که امسال در جشنواره کن روی پرده رفت در آیین اختتامیه این رویداد نمایش داده می‌شود.

«فروشنده» نخل طلای بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی و جایزه بهترین فیلمنامه شصت و نهمین جشنواره کن را برای اصغر فرهادی به ارمغان آورد.

پنجمین جشنواره جهانی‌ فیلم «پارسی» به دبیری امین پلنگی از اول تا ۱۲ مهرماه امسال در سینما پالاس سیدنی، ملبورن، آدلاید و کانبرا برگزار می‌شود.