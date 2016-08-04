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۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

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«این شد تجربه، این شد آمریکا» در جدیدترین شماره خط حزب الله

«این شد تجربه، این شد آمریکا» در جدیدترین شماره خط حزب الله

چهل و چهارمین شماره خط حزب‌الله به روح پرفتوح خلبان شهید عباس بابایی، هدیه شده است و در آن با ارایه گزارشی با عنوان «این شد تجربه این شد امریکا» به بیانات اخیر رهبری می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  چهل و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری-تبیینی خط حزب‌الله با گزارشی از تجربه مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای با عنوان «این شد تجربه، این شد آمریکا» منتشر شد.

« سعودی؛ مغازله با صهیونیست‌ها، مقاتله با مسلمان‌ها» عنوان سخن هفته خط حزب‌الله در مورد تناسب رفتار این روزهای دولت سعودی با سیاست‌های آمریکا در منطقه است.

تصویر ویژه نشریه به عکسی از اقامه نماز رهبر انقلاب در جوار مضجع مطهر حضرت احمدبن موسی علیه‌السلام-شاهچراغ- اختصاص یافته است.

چهل و چهارمین شماره خط حزب‌الله به روح پرفتوح خلبان شهید عباس بابایی، هدیه شده است.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات،  A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر بر روی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته است و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.

کد مطلب 3731963
محمد مهدی ملکی

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