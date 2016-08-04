اماکن منتسب به امام خانه همه مستضعفان است

به گزار ش خبرگزاری مهر، در روز میلاد حضرت معصومه و آغازین روز دهه کرامت گروهی از اقشار مختلف مردم با حضور در بیت تاریخی امام خمینی در قم با حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی دیدار کردند.

در این دیدار یادگار امام با ذکر خاطراتی از روزهای تاریخی مربوط به بیت امام خمینی در قم؛ اماکن منتسب به امام را خانه ی همه مردم ایران بلکه مستضعفان جهان دانست و گفت: حفظ و تکریم این اماکن در حقیقت نشانه ای است از پاسداشت آرمان های اصیلی که ملت ایران به خاطر آنها قیام کرد.

در ابتدای این دیدار جناب آقای توکلی شهردار حرم مطهر ایام دهه کرامت و روز میلاد حضرت معصومه را به بیت شریف امام تبریک گفت.