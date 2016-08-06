به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نیکنام ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ثبت وقف طی پنج ماه سالجاری در استان زنجان خبر دادو افزود: طی این بازه زمانی ۲۸وقف جدید در استان زنجان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان ابهر بیشترین ثبت وقف طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است، گفت: این وقف ها در بخش زمین برای احداث مسجد، روضه خوانی، قرآن و زمین برای مرقد امامزادگان است.

نیکنام تاکید کرد: وقف های انجام شده طی پنج ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان از وجود بیش از ۲۱ هزار موقوفه در استان زنجان خبر داد و گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

نیکنام افزود: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود وترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود و در این میان باید رسانه ها بر تحقق این امر تلاش کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد:۹۵ درصد موقوفات در استان زنجان مختص سید الشهداء و پنج درصد هم برای فقرا و ایتام و حوزه علمیه است.