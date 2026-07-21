مسی به حضور در تیم ملی فوتبال آرژانتین ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه لیونل مسی ۳۹ ساله پس از شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ (یک بر صفر پس از وقتهای اضافه) درباره آینده خود در تیم ملی سکوت کرده، رسانههای آرژانتینی معتقدند او هنوز آخرین بازیاش را با پیراهن آلبیسلسته انجام نداده است.
اشکهای مسی روی چمن ورزشگاه متلایف نیویورک، بسیاری را به این باور رساند که این آخرین حضور او در تیم ملی آرژانتین بوده است. با این حال، شبکه TyC Sports گزارش داده که دوران ملی کاپیتان آلبیسلسته هنوز به پایان نرسیده است.
مسی پس از پایان مسابقه، مانند سایر بازیکنان آرژانتین، از گفتگو با رسانهها خودداری کرد و در پیام منتشرشده در اینستاگرام نیز هیچ اشارهای به خداحافظی یا ادامه حضورش در تیم ملی نداشت.
بر اساس گزارش TyC Sports، فوقستاره آرژانتینی دستکم چند ماه دیگر به حضور در تیم ملی ادامه خواهد داد. این رسانه تأکید کرده است که مسی هرگز به نزدیکانش نگفته قصد دارد پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از فوتبال ملی خداحافظی کند.
احتمال دارد اسطوره آرژانتین در یکی از دیدارهای خانگی تیم ملی، مقابل هواداران کشورش، بهصورت رسمی با پیراهن آلبیسلسته خداحافظی کند. آرژانتین قرار است در ماه سپتامبر دو دیدار دوستانه برگزار کند و این مسابقات میتواند فرصت مناسبی برای برگزاری مراسم خداحافظی مسی باشد.
نظر شما