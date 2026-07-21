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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

آقای فردوسی‌پور شرافت داشته باشید

آقای فردوسی‌پور شرافت داشته باشید

شهرت آدم‌ها را مشهور می‌کند اما شرافت است که آنها را ماندگار نگه می‌دارد. آنجا که شهرت بر مسئولیت و اخلاق غلبه کند دیگر مسئله یک اشتباه رسانه‌ای نیست مسئله سقوط شرافت است.

خبرگزاری مهر، گروه ورزش: آقای فردوسی‌پور شما سال‌ها بر سر سفره‌ پرنعمت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشستید. این رسانه بود که سرمایه‌ مخاطب میلیونی، قابلیت دیده‌شدن و بستری مناسب برای شکوفایی استعدادتان را بی‌چشمداشت در اختیارتان نهاد تا از یک فرد ساده به چهره‌ای مشهور در ذهن جامعه بدل شوید. این حقیقتی است که تاریخ از آن عبور نخواهد کرد اما در برابر این همه لطف چه پاسخی دادید؟ به جای وفاداری لگد زدید به همان آغوشی که شما را در خود پروراند. گویا کینه‌های کهنه از مدیران این سازمان چنان بر چشمتان پرده کشید که نامردی را زیباتر از وفاداری یافتید و هر چه باداباد مسیری را برگزیدید که جز تخریب بنیان‌های رشدتان حاصلی نداشت. این انتخاب شما بود و با اینکه زشت بود اما می‌گذریم.

شما اما وقتی پرچم چهره‌ای صرفاً ورزشی را بر دوش می‌کشید چه نسبتی با ورود به حساس‌ترین مسائل سیاسی، طعنه‌زنی به همه چیز و همه کس و توهین‌های بی‌سروته دارید؟ این رفتارها نقاب از چهره‌ دیگری برداشت چهره‌ای که نه از سر دغدغه که از روی منافع زبان به سیاست گشود. اینک پرسشی که بر لب‌ها جاری است پشتوانه‌ امنیتی شما کدام نهاد بود که چنان بی‌پروا هر سخنی بر زبان می‌راندید و هیچ‌کس یارای گفتن بالای چشمت ابروست نداشت و اگر جرأتی پیدا می‌شد و نقدی در می‌گرفت موجی از محتواهای هماهنگ و بریده‌های هدفمند در فضای مجازی راه می‌افتاد تا هر صدای مخالفی را خاموش کند. گویی در حصاری از مصونیت مطلق ناممکن‌ترین سخنان را ممکن می‌پنداشتید اما از این هم می‌گذریم.

از رانت می‌گفتید و لب به اعتراض می‌گشودید اما خود سرتاپا رانت بودید نفوذی کم‌نظیر و حمایت‌هایی که کمتر کسی از آن بهره‌مند بود. از نحوه‌ ورودتان به صدا و سیما بگویید، صادقانه و بی‌پرده از همان روزهای ابتدایی که مسیر برایتان هموار شد. این را هم از سر لطف می‌بخشیم و از کنارش می‌گذریم.

اما آنجا که سکوت خود به جنایت بدل می‌شود، دیگر نمی‌توان گذشت. شما هرگز حتی یک بار قاتلان هزاران ایرانی را محکوم نکردید. هرگز نگفتید آمریکای جنایتکار و اسرائیل خون‌ریز که هموطنان ما را پرپر کردند جنایتکارند. سکوت کردید سکوت سرد و حساب‌شده‌ای که بوی منافع شخصی می‌داد. این را هم می‌توان به مصلحت‌اندیشی تفسیر کرد و از آن عبور کرد.

اما این را دیگر نه، اینکه شما یک خائن آشکار را کسی که با افتخار در کنار ترامپ جانی عکس یادگاری می‌گیرد و با شهادت هموطنانتان هلهله می‌کند بر صندلی برنامه‌تان بنشانید، به او ضریب دهید و به حضورش اعتبار ببخشید، این دیگر وقاحت است دیگر از کینه‌های شخصی با مدیران صدا و سیما فراتر رفته و به بنیانی به نام غیرت و شرافت حمله کرده است. همان شرافتی که شما در یک چشم‌برهم‌زدن همه‌اش را پای منافع خویش قربانی کردید.

آقای فردوسی‌پور، ما از شما بله‌قربان نمی‌خواهیم فقط شرافت می‌خواهیم. فقط غیرت. همین. حالا که یک برخورد ناچیز با شما شده اشک تمساح سرازیر می‌کنید و مظلوم‌نمایی تکراری را کلید می‌زنید. این بازی کهنه را کنار بگذارید. مرد بودن گواهی‌نامه‌ جنسیت نیست گواهی غیرت است، گواهی شرافت است، گواهی ایستادگی در برابر ظلم است، نه همراهی خائنانه با دشمن.

شهرت سرمایه‌ای گذراست اما شرافت سرمایه‌ای ابدی. رسانه بیش از آنکه به مجری مشهور نیاز داشته باشد به انسان‌های مسئولیت‌پذیر نیاز دارد کسانی که معیارهای اخلاقی خود را با تغییر شرایط و منافع تغییر ندهند. این همان معیاری است که افکار عمومی درباره همه چهره‌های رسانه‌ای بدون استثنا قضاوت خواهد کرد.

کد مطلب 6894490

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      1946 2159
      پاسخ
      اینقدری که مردم عادل فردوسی پور رو دوست دارن ، قلعه نویی و امثال ایشون رو قبول ندارن. خیالتون راحت.
      • محمد IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        1288 855
        وقتی خواستی نظری بدهید از جانب خودتان حرف بزنید نه مردم
      • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        1347 1217
        بعضی مردم عادت دارن از سلبریتی ها بت بسازند ولی واقعیت اینه که ایشون تنها هنرش اینه تند تند حرف بزنه و مدام بخنده، چیز دیگری از ایشون در طی این سالها ندیدیم ، صداوسیما این بی هنرها را معروف می‌کند ولی نمک میخورند و نمکدان میشکنند
      • رضا IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        271 664
        موافقم
      • حامد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        390 292
        از طرف خودتون نظر بدید لطفا
      • یک ایرانی IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        114 421
        اولاً اسم نامربوطی رو خودت گذاشتی کسی که از دشمن ایران حمایت می‌کنه یک ایرانی نیست ثانیا زیاد بودن مردم برای حمایت از یک موضوع ملاک درست بودن اون موضوع نیست کسایی که حامی فردوسی‌پور هستند ریب خورده‌اند مثلاً اکثر مردم به آقای حسن روحانی و آقای پزشکیان رای دادند آیا تصمیمشون درست بود؟! یا اکثر مردم به بودن ال‌های زیادی در تیم ملی به کیروش رای دادند آیا تصمیمشون درست بود
      • عباس IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
        11 9
        زرشک!!!
    • صادق IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      1441 1356
      پاسخ
      این فرد مصداق بارز غرب زدگی است .
      • حسن US ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        440 82
        الهی قربون شکله قشنگت بشم من، دوست عزیز این چه استدلالی شما میکنید چون صداسیما بهش اجازه برنامه گذاستن داده حالا باید چشمشو ببنده و به هر بی عدالتی بگه به به به هر خونه نابحق ریخته ایی بگهدبه به اونوقت که وایه صداسیما برنامه میساخت مگه کم پول میساخت واسه همون صداسیما مگه کم نقش داشت در بهتر دیده شدن استعدادها مگه کم دسته ادمهای کثیف رو روو کرد شما مشکلتون اینه که هرچی یارو کثیف باشه مشکلی نیست فقط پشت نظام باشه، نطامتون رو هم کردین مقدس تر از مقدسی هرکی انگشت بزنه بهش مصداق وطن فروش حرامزادس
    • رضا IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      1391 1463
      پاسخ
      عادل فردوسی پور بسیار انسان شریف، وطن دوست، عاشق مردم، متخصص در حوزه کاری. قطعا ایراداتی هم به عادل عزیز وارده که باید صحبت کنند،نقد کنند، حتی اگر نیاز هست مسئولین مربوطه رسیدگی کنند. من شخصا اگر تو این سال ها حس میکردم عادل عاشق وطن و مردمش نیست به هیچ عنوان طرفدارش نبودم. ولی به نظرم این حقش نیست و اگر قانونی و به حق برنامه ش توقیف شده که ما احترام میگذاریم به نظر مقام قضایی، اگر نه که متاسفم واقعا
      • نیما صاد IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        1057 397
        چی میگی برادر؟! کدوم عشق وطن؟! کدوم مرجع قضایی؟ اصلا ایشون مرجع قضایی رو قبول داره؟ کسی تو اوج قضایای زن زندگی آزادی می‌ره تو دانشگاه آب رو آتیش دانشجوها می‌ریزه و شعار زن زندگی آزادی میده، کسی که از دانشجوهایی که فحش رکیک به رهبری شهید انقلاب دادن و اسمش رو می‌ذاره اعتراض دانشجویی همچین آدمی وطن و قانون و مراجع قضایی سرش میشه؟! کجا یه قدم بخاطر ایران از خودش گذشته؟ حتی حاضر نشد اسم دشمنان ایران رو بیاره و محکوم کنه
    • ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      347 658
      پاسخ
      فردوسی پور خودش رو حیف کرد
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      228 848
      پاسخ
      آدم بیخود و وطن فروشیه همین و بس
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      224 567
      پاسخ
      به نظرم اصلا جای دلخوری نیست، وقتی عادل یک نفر(فغانی) را که علیه نظام ارجیف گفته دعوت میکنه به برنامش باید انتظار همچین برخوردهایی هم داشته باشه، تو همه جای دنیا هم همینطور از آمریکا بگیر تا اروپا و غیره اگر برخورد نشه که پس فردا علی کریمی را هم میارند برنامشون و باهاش گپ میزنند!!!
    • جانفدا IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      259 716
      پاسخ
      فقط،تیکه میاندازد طعنه میزنه
    • یعقوبی IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      287 906
      پاسخ
      فردوس پور نمک نشناسی
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      206 538
      پاسخ
      متاسفانه ما سلبریتی باشرافت ووطن دوست ودشمن شناس وبابصیرت کم داریم ولی‌یک‌روزی باید جواب خیانتشان رابدهند
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      739 194
      پاسخ
      زنده باد عادل فردوسی پور مردی که افشا کننده کثیف کاری و رانت خواری مسائل فوتبال ماست به همین دلیل دشمنان فراوانی داره، سالم زیستن و سالم کارکردن توی کشور ما هزینه های سنگینی داره
      • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        112 303
        اولین رانت خوار خودشه برو ببین بابت دعوت از برخی چهره ها تو برنامه نود چقدر ازشون پول میگرفت
      • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
        105 275
        خودش رانت خوار اصلی ووطن روش خایینه
    • شهاب IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      179 499
      پاسخ
      فعلا دوران رونق و مد شدن وطن فروشی و پشت پا زدن به وطن است،حالا به هر نحوی که باشه.در این امتحان بازیگران و امثال این شخص کوچکی خودشون رو به همه ثابت کردند.عمری مچ بگیر رانت بود ولی نشون داد خودش هم شناگر خوبی بوده و الان اب خوبی براش پیدا شده.خائن عاقبت خوبی نداره
    • ماه IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      190 600
      پاسخ
      دلیل مصاحبه اش با آقای فغانی رو نمی‌فهمم واقعا. از ایشون بعید بود. درست مثل اینه که ترامپ رو دعوت کنه به برنامش. خودش تصور یا وانمود میکنه به خاطر نقد به آقای قلعه نویی هست که برنامش توقیف شد در حالیکه دلیلش آقای فغانیه.
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      171 546
      پاسخ
      نشستن هی تیکه میندازن هی مسخره بازی درمیارن بعد توقع دارن کسی هم هیچی بهشون نگه
    • M.h IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      182 578
      پاسخ
      فردوسی پور بی لیاقتی.نمک رو خورد و نمکدون رو شکست
    • ناشناس IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      127 522
      پاسخ
      از دل برود هر آنکه از دیده برفت جناب فردوسي پور ، دوره شما هم به سر آمده این قدر دست و پا نزن چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو
    • هاشم IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      100 399
      پاسخ
      درود بر شما . مطلب بسیار پر مغزی بود
    • محمد IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      157 402
      پاسخ
      خدا لعنت کنه وطن فروش‌های بیشرف
    • داود IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      130 324
      پاسخ
      خیانت خوب نیست
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      95 295
      پاسخ
      حرف دل مردم اصیل و متفکر و با بصیرت را زدید. سپاس
    • اصف IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      165 443
      پاسخ
      فردوسی پور شرافت خود را با سکوت حمله دشمن به ایران لگدمال کرد و حالا از طریق تخریب تیم ملی سکوتش را به فریاد وطن فروشی تبدیل کرده است
    • رضا IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      142 467
      پاسخ
      درود بر نویسنده این متن. فردوسی پور داره نمک نشناسی می کنه!!!
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      108 287
      پاسخ
      نمک نشناس
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      119 313
      پاسخ
      فردوسی پور و برنامه اش بیشتر از اینکه ورزشی باشه، سیاسیه. البته خودش هم همیشه دنبال حاشیه و جنجاله تا مخاطب داشته باشه
    • علی IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      63 171
      پاسخ
      حداقل به خاطر دل مردم و اونهاییکه شهید دادند اینکار رو نمی‌کرد. کاری به حرفه ای بودنش نداریم .بحث از شرافت و غیرته
    • مسعود IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      233 77
      پاسخ
      همانطور که نوشتید: شرافت است که آدمها را ماندگار نگه میدارد. و در تمام این سالها عادل فردوسی پور همچنان ماندگار مانده است.
    • امیر IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      74 209
      پاسخ
      متاسفانه خیلیها بعد از مشهور و ثروتمند شدن خودشون رو گم کردن عادل فردوسی پور، علی دایی و ...
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      66 225
      پاسخ
      حالا چرا فردوسی پور اینقدر میسوزه خوب بابا میثاقی خیلی ازتوبهتره قبول کن
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      56 163
      پاسخ
      ای ول به نویسنده ی این خانه احسنت به شما بزرگوار چ عالی گفتید کاش باظریف وزشت کلام وامثال علی دایی یاهمون ها که لگد به مردم و ایران و وطن زدند همیشه برخورد جدی بشه امثال الناز شاکر دوست و محسن تنابنده و......جرات هر چرت و پرتی را نداشته باشند مهمترینشان ابو طالب وغیاسی که با برنامه های حتی به معلم بیچاره رحم نکردند وهرچرتی شوخی جنسی را در فرهنگشان بیان کردند
    • سعید IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      212 59
      پاسخ
      توی ایران که هرکسی حرف حق و میزنه میشه وطن فروش و خیانت کار.... درود به آقای فردوسی پور،توی قلب مردم جا دارید...
    • علی IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      51 176
      پاسخ
      بله ایشون اصلأ از اول همیشه تیشه به ریشه فوتبال زدند.بعد انکار ایشون نماینده اینتر نشنال در ایرانه خجالت بکش آقای فردوسی پور با پول و هزینه این مملکت به افتخار رسیدی اونوقت داری تخریب می‌کنی .
    • حسن راد IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      58 107
      پاسخ
      سلام . عادل فردوسی‌پور با دعوت کردن فغانی به مصاحبه چنین نشان می‌دهد که در زمینه‌ی تخصصی خود یعنی ورزش فوتبال فعالیت می‌کند اما به‌واقع چنین نیست . عملکرد ایشان تظاهر سیاسی‌ست که البته به‌خودی‌خود ناروا نیست اما دوگانگی در هدف و تظاهر به امری دیگر ناپسند می‌نماید و دیگر آن که کسی را دعوت می‌کند که در وضعیت کنونی از طریق همسویی با دشمنان استقلال و تمامیت ارضی ایران تقریبا به‌تمام ابراز همسویی و هواداری ابراز می‌کند . این رفتار و واکنش بعدی ایشان باعث تاسف و عبرت بسیار است .
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      28 77
      پاسخ
      عادل عزیز ، سیاست با هر چیزی ترکیب شود ، آن را به تباهی می کشاند ، فوتبال را با آنها که دلشان از نظر سیاسی با این کشور در حال جنگ نبود آلوده کردی ، نتیجه اش همین می شود که تو خودت سالها به آن اعتراض داشتی یعنی دخالت سیاست و سیاسیون در فوتبال.
    • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      168 59
      پاسخ
      عادل تو قلب مردم جا داره با این چیزا خراب نمیشه سرت سلامت عادل جان
    • ... IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      160 43
      پاسخ
      شما شرافت و وجدان داشته باشید، همه رو فراری ندید، فردوسی پور میتونست با بهترین درآمد بهنرین برنامه هارو در خارج درست کنه، تا شما و امثال شما و طرز فکر شماها هست، این کشور آینده مبهم و سیاهی در انتظارشه
    • فیض IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      18 61
      پاسخ
      ساده باوری چرا آیا نمی توان به این نکته اندیشید که ایشان را با برنامه ریزی وارد رسانه ملی نموده اند وپس ازمعروفیت به بهانه اعتراض به میزی که برایش ساخته بودند فراخواندند. اینطور می شود نگاه کرد. ؟؟؟؟!!!!
    • مرد ایرانی IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      39 107
      پاسخ
      متاسفانه ما طرفدار آدمای پرحرفیم، طرفدار آدم هایی هستیم که همه رو زیر سوال میبرن، شما در تخصصتون حرف بزنید، این همه سکوت شما به این تجاوزات دشمن جانی چیزی جز حفظ منافع خودتون نبود شایدم شما هم منتظر بودی که جمهوری اسلامی سقوط کنه و شما حق خواهی کنی، بیا صادق باش، شما تنها هنرت تفرقه و به جون هم انداختن و تمسخر و تقطیع حرف هاست، متاسفانه ما جوونا طرفدار این حرکتای شما بودیم، اما پشیمانیم که پای برنامه هات نشستیم
    • معصومه IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      35 94
      پاسخ
      بسیار عالی و به جا میان دشمن و وطن، ننگ بر آن که شک کند.
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      51 93
      پاسخ
      کاش مردمی بود کاش ورزشی بود نه سیاسی کاش رانت خوار نبود کاش واقعا نقد می کرد نه تخریب تیم ملی و هم وطن را این افرار نان به نرخ روز می خورند ومردم را با حرفهای گول زنک مردم را طرف خودت نگه داشتی مردم ساده هم فکر می کنند برای دل مردم نقد می کنی وپرشور شدن برنامه وشادی مردم درحالی که با پول مردم ورامین و تلف کردن وقت مردم هم وطن خودتونو عصبانی می کنید بامهمانهایی مثل علی دایی افغانی و.....که برنامه را متفاوت کنی و سفید شویی راه بندازید از بقیه
    • رکیا IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      43 91
      پاسخ
      خدا لعنت کنه تک به تک کسانی که نمک میخورن نمکدون میشکنن نسبت به این کشور و مردمش دشمنی میکنن
    • تا کی ریا IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      97 15
      پاسخ
      خدا لعنت کنه آنهایی که جوانان وطن رو به خاک وخون کشیدن
    • مهدی IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      47 123
      پاسخ
      آقای فردوسی پور چطور حاضر شدی داوری رو که با قاتل هم وطن هات عکس یادگاری گرفته رو به برنامه‌ات دعوت کنی؟؟
    • کاظم IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      164 49
      پاسخ
      بی احترامی به عادل فردوسی پور بی احترامی به اکثریت فوتبال دوستانه چه بخواهید چه نخواهید عادل فردوسی پور محبوب دلهاست
    • جیمی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      158 55
      پاسخ
      این روزها نماد شرافت عادل فردوسی پور و علی دایی و کریم باقری هستند. نماد بی شرفی هم کسانیکه تو برنامه های صدا و سیما و میثاقی هستند
    • حامد IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      165 64
      پاسخ
      به‌نظر‌من‌آقای‌فردوسی‌پور‌‌یک‌مبارز‌واقعی‌است درود‌بر‌شرفت
    • امیر IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      15 27
      پاسخ
      اگر اسرائیل و آمریکا یکی از خانواده شما را کشته بود و فغانی کنارشان می ایستاد شما چکار می کردید اگر بگویید هیچ حتما بی غیرت هستی اینقدر ضعیف النفس نباشید نان کشور را می خوری علیه کشور تبلیغ می کنی
    • ه IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      11 46
      پاسخ
      فردوسی پور حتی ارزش اینو نداره در موردش نظر بدیم
    • محسن شیری IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      4 24
      پاسخ
      این آقا دوست داره تا آخر عمر هفته ای دوشب سه چهار ساعت یه شبکه تلوزیون رو بزارن در اختیارش که هر چی دوست داره پخش کنه..یه سری آدمم الکی میان سنگ این آدم به سینه میزنن که مثلا دوستش دارن که مطمئنا نصف این آدما اصلا فوتبالی نیستن اصلا چهارتا برنامه این آدم و نشستن پاش ببینن فقط الکی جو گیر میشن..بابا بی خود انقدر بزرگش کردین این آدم یه مجری معمولی بود که الان مثل ده تا مجری دیگه که از تلوزیون رفتن اون دیگه کارش تموم شده دیگه این اداها چیه..آقا برو یه مدت استراحت کن..
    • هادی IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      15 32
      پاسخ
      کسانی که دارن از آقای فردوسی پور حمایت می کنن؛ ایشان خوب بودن ولی وجدانن اگر سال های قبل رو بزاریم کنار در چند سال اخیر ایشون چطور بودن. واقعا چرا در خصوص جنگ هیچی نگفت و نمی گه؟ یادتون باشه حمایت شماهاست که به اون جایگاه میده و در خوب و بد بودن کاراش تو اون دنیا شریک هستین.
    • امیر IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      9 11
      پاسخ
      به نظر بنده این آقایان صرفا دنبال منافع شخصی خود هستند و متاسفانه ی عده هم کورکورانه از آنها دفاع می کنند.
    • حمید IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      5 13
      پاسخ
      فرق است بین ایرانی بودن تا فارسی زبان بودن . ایرانی کسی است که از کیان ایران و پهلوانان واقعی ایران دفاع می کند کم نبودند ورزشکارانی که بخاطر این سرزمین جان خود را فدا کردند اما همین کسانی که ورزش را بهانه ای برای ثروت اندوزی و کسب شهرت کرده اند هیچ نامی از آنها نبرده اند اما از کسانی دعوت میکنند که با قاتلان آنان نشست و برخاست دارند. غیرت ایرانی لایق هر کس نیست

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