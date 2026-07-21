به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت هفته بهزیستی، با تبریک سالروز تأسیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار داشت: این نهاد با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت، خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست، کودکان بیسرپرست و سایر اقشار نیازمند شکل گرفته و امروز علاوه بر خدمات تخصصی، خدمات گستردهای را نیز به عموم مردم ارائه میدهد.
نظام و بهزیستی در کنار جامعه هدف هستند
وی با اشاره به رسالت حمایتی سازمان بهزیستی، افزود: امروز در کنار جامعه هدف این سازمان حضور یافتهایم تا بار دیگر تأکید کنیم که نظام جمهوری اسلامی و مجموعه بهزیستی با تمام توان در کنار این عزیزان قرار دارند و هر آنچه در توان کشور و امکانات موجود باشد، با رعایت عدالت برای رفع نیازهای آنان به کار گرفته خواهد شد.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی، اجتماعی و اخلاقی است که باید با جدیت دنبال شود.
بهزیستی لرستان از استانهای پیشرو کشور است
شاهرخی با اشاره به عملکرد ادارهکل بهزیستی لرستان، گفت: خوشبختانه بهزیستی استان در حوزه خدمترسانی به جامعه هدف، از مجموعههای پیشرو کشور به شمار میرود و این موفقیت حاصل تلاش، تعهد و دلسوزی کارکنان این مجموعه است.
وی افزود: خدمات ارائهشده در حوزههای مختلف، بیانگر تلاش مستمر مجموعه بهزیستی برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان و حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
به وضعیت موجود قانع نیستیم
استاندار لرستان با بیان اینکه مسیر خدمت به جامعه هدف همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با وجود اقدامات ارزشمند انجامشده، به وضعیت موجود قانع نیستیم و هنوز بخشی از نیازهای مددجویان باقی مانده است.
شاهرخی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، خدمات بهزیستی را توسعه داده و پاسخگوی مطالبات و نیازهای جامعه هدف باشیم.
وی با اشاره به گستره خدمات این سازمان، گفت: هماکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر استان از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند و ارتقای کیفیت این خدمات از اولویتهای مدیریت استان است.
قدردانی از کارکنان بهزیستی
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از کارکنان ادارهکل بهزیستی استان و شهرستانها قدردانی کرد و گفت: فعالیت در سازمان بهزیستی از دشوارترین عرصههای خدمترسانی است و نیازمند روحیه ایثار، تعهد، انگیزه و صبوری فراوان است.
شاهرخی افزود: کارکنان این مجموعه بخش قابل توجهی از وقت، توان و سرمایه زندگی خود را صرف حمایت از نیازمندان و اقشار آسیبپذیر میکنند و با علاقه و مسئولیتپذیری در مسیر خدمت گام برمیدارند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه بهزیستی لرستان، تأکید کرد: مدیریت استان از برنامههای توسعهای و حمایتی این سازمان پشتیبانی میکند و تلاش خواهد شد با همافزایی دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات به جامعه هدف فراهم شود.
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