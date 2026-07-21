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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

استاندار لرستان: بهزیستی تکیه‌گاه بیش از ۵۰ هزار مددجوی استان است

استاندار لرستان: بهزیستی تکیه‌گاه بیش از ۵۰ هزار مددجوی استان است

خرم‌آباد- استاندار لرستان با تأکید بر نقش حمایتی سازمان بهزیستی در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر، گفت: بیش از ۵۰ هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت هفته بهزیستی، با تبریک سالروز تأسیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار داشت: این نهاد با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت، خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان بی‌سرپرست و سایر اقشار نیازمند شکل گرفته و امروز علاوه بر خدمات تخصصی، خدمات گسترده‌ای را نیز به عموم مردم ارائه می‌دهد.

نظام و بهزیستی در کنار جامعه هدف هستند

وی با اشاره به رسالت حمایتی سازمان بهزیستی، افزود: امروز در کنار جامعه هدف این سازمان حضور یافته‌ایم تا بار دیگر تأکید کنیم که نظام جمهوری اسلامی و مجموعه بهزیستی با تمام توان در کنار این عزیزان قرار دارند و هر آنچه در توان کشور و امکانات موجود باشد، با رعایت عدالت برای رفع نیازهای آنان به کار گرفته خواهد شد.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی، اجتماعی و اخلاقی است که باید با جدیت دنبال شود.

بهزیستی لرستان از استان‌های پیشرو کشور است

شاهرخی با اشاره به عملکرد اداره‌کل بهزیستی لرستان، گفت: خوشبختانه بهزیستی استان در حوزه خدمت‌رسانی به جامعه هدف، از مجموعه‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و این موفقیت حاصل تلاش، تعهد و دلسوزی کارکنان این مجموعه است.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف، بیانگر تلاش مستمر مجموعه بهزیستی برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

به وضعیت موجود قانع نیستیم

استاندار لرستان با بیان اینکه مسیر خدمت به جامعه هدف همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با وجود اقدامات ارزشمند انجام‌شده، به وضعیت موجود قانع نیستیم و هنوز بخشی از نیازهای مددجویان باقی مانده است.

شاهرخی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، خدمات بهزیستی را توسعه داده و پاسخگوی مطالبات و نیازهای جامعه هدف باشیم.

وی با اشاره به گستره خدمات این سازمان، گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر استان از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند و ارتقای کیفیت این خدمات از اولویت‌های مدیریت استان است.

قدردانی از کارکنان بهزیستی

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از کارکنان اداره‌کل بهزیستی استان و شهرستان‌ها قدردانی کرد و گفت: فعالیت در سازمان بهزیستی از دشوارترین عرصه‌های خدمت‌رسانی است و نیازمند روحیه ایثار، تعهد، انگیزه و صبوری فراوان است.

شاهرخی افزود: کارکنان این مجموعه بخش قابل توجهی از وقت، توان و سرمایه زندگی خود را صرف حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر می‌کنند و با علاقه و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت گام برمی‌دارند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی لرستان، تأکید کرد: مدیریت استان از برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی این سازمان پشتیبانی می‌کند و تلاش خواهد شد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات به جامعه هدف فراهم شود.

کد مطلب 6894625

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