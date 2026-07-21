تولید سالانه ۲ تن جلبک اسپیرولینا در بسطام؛ ۶ نفر شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر سه شنبه در بازدید واحد تکثیر و پرورش جلبک اسپیرولینا در روستای دهخیر بسطام اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه فعالیتهای نوین شیلاتی در دست اجرا است.
وی تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی و حمایت از مشاغل خانگی را از رویکردهای طرح خواند و افزود: این واحد ظرفیت تولید سالانه دو تن جلبک اسپیرولینا را دارا است.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید در بخش شیلات شهرستان، اشتغال مستقیم ۶ نفر را نیز فراهم کرده و میتواند الگویی موفق برای توسعه کسبوکارهای نوین روستایی باشد.
غریب مجنی با اشاره به پرداخت تسهیلات حمایتی برای اجرای این پروژه توضیح داد: حمایتهای مالی در حوزه تکثیر و پرورش آبزیان و طرحهای نوین شیلاتی، زمینه راهاندازی این واحد را فراهم کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت روستایی ایفا میکند.
وی تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود از سرمایهگذاران و متقاضیان ورود به حوزههای نوین شیلاتی و مشاغل خانگی حمایت میکند تا با استفاده از تسهیلات موجود، ایدههای نوآورانه به طرحهای تولیدی و درآمدزا تبدیل شوند.
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