مدافع آلومینیوم اولین خرید استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام گودرزی مدافع ۲۱ ساله فصل گذشته آلومینیوم اراک، صبح امروز با حضور در باشگاه استقلال و پس از دیدار و گفتگو با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌ مدیره، قرارداد خود را به مدت پنج سال با آبی‌ها امضا کرد.

گودرزی که توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد، با نظر کادر فنی و کمیته فنی به جمع آبی‌پوشان اضافه شد تا پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پیراهن استقلال را بر تن کند.

به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال نمی تواند از این بازیکن تا زمانی که پنجره آبی ها باز شود، استفاده کند.