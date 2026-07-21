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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

مدافع آلومینیوم اولین خرید استقلال شد

مدافع آلومینیوم اولین خرید استقلال شد

مدافع جوان و فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم با عقد قراردادی به تیم استقلال پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام گودرزی مدافع ۲۱ ساله فصل گذشته آلومینیوم اراک، صبح امروز با حضور در باشگاه استقلال و پس از دیدار و گفتگو با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌ مدیره، قرارداد خود را به مدت پنج سال با آبی‌ها امضا کرد.

گودرزی که توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد، با نظر کادر فنی و کمیته فنی به جمع آبی‌پوشان اضافه شد تا پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پیراهن استقلال را بر تن کند.

به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال نمی تواند از این بازیکن تا زمانی که پنجره آبی ها باز شود، استفاده کند.

کد مطلب 6894558

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