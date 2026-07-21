پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورزی، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید نیلفروشان تهران، با اشاره به اجرای پویش سراسری «به عشق امام حسین (ع) و برای ایران همدل میبخشم» اظهار کرد: با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۵۵۲ این مجتمع، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به ارزش دو میلیون یورو، معادل حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، با صلح و سازش میان طرفین مختومه شد.
وی افزود: این پرونده که از جمله پروندههای با ارزش مالی قابل توجه به شمار میرفت، با بهرهگیری از ظرفیتهای صلح و سازش و تلاش اعضای شورای حل اختلاف، بدون نیاز به ادامه فرآیند رسیدگی قضایی به توافق طرفین انجامید و با صدور گزارش اصلاحی خاتمه یافت.
کشاورزی با تأکید بر نقش پویش «به عشق امام حسین (ع) و برای ایران همدل میبخشم» در ترویج فرهنگ گذشت، همدلی و حل مسالمتآمیز اختلافات، خاطرنشان کرد: تلاش همکاران شورای حل اختلاف در ایجاد صلح میان طرفین، علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، موجب تحکیم روابط اجتماعی و افزایش رضایتمندی مراجعان میشود.
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