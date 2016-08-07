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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

اکبر احدی پس از حذف بوکسور المپیکی ایران: چشم داور حریف را گرفت!

اکبر احدی پس از حذف بوکسور المپیکی ایران: چشم داور حریف را گرفت!

مربی احسان روزبهانی پس از شکست وی در نخستین مبارزه اش در بازی های المپیک روزبهانی تمام آنچه ما می خواستیم انجام داد اما چشم داور حریف او را گرفت!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، اکبر احدی با ابراز ناراحتی از حذف زودهنگام احسان روزبهانی از المپیک ریو اظهارداشت: شرمنده مردم هستیم، اینجا المپیک است و  صدم امتیاز أهمیت دارد.

وی ادامه داد: احسان امروز مبارزه اش را انجام داد و چیزی که ما میخواستم را انجام داد اما چشم داور حریفش را گرفت!

احدی با تاکید بر اینکه روزبهانی مبارزه خوبی انجام داد، تصریح کرد: به هر حال داور ی اینطوری است. او با گلوله بسته بازی کرد و شاید در این سه راند سه تا ٤ مشت خورد ولی نظر نهائی نظر داور است.

مربی تنها بوکسور المپیکی ایران تاکید کرد: همه حریفان نزدیک به هم هستند و در المپیک هم ضربه هاست که نتیجه می سازد. ما تابع داور هستیم. حریف احسان قهرمان جهان بود اما همه تلاش خود را کرد تا موفق شود که در نهایت تأثیری نداشت.

اکبر إحدی در پایان گفت: ما اینجا تنهاهستیم، همین دو نفریم و کسی را نداریم، شرمنده مردم هستیم. احسان هر چه داشت گذاشت.

کد مطلب 3734888
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • فريبرز ۰۵:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
      0 0
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      زمين كج بود ، داور نا عادل بود ، ما همه رو حريفيم ، حق رو از ما گرفتن ،
    • علیرضا.ح.پ ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
      0 0
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      ضعیف بودن خودتون را گردن داور نندازید.

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