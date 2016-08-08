۱۰۰۰ روز اول زندگی نقطه شروع طلایی برای سالم زیستن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جنیدی جعفری تاکید کرد: نقطه شروع طلایی برای سالم زیستن، ۱۰۰۰ روز اول زندگی یعنی از شروع بارداری تا پایان دوسالگی(۲۷۰ روز بارداری و ۷۳۰ روز اول عمر) است؛ دوره ای که کودکان بیشترین تاثیرپذیری را از محرک های محیط اطراف خود دارند.

وی افزود: تغذیه مفید و موثر در ۱۰۰۰ روز اول سرنوشت ساز است و بطور مستقیم بر روی سلامتی در بزرگسالی و پیری تاثیر داشته و برای پیشگیری از مشکلات آینده از جمله چاقی مفرط، دیابت وفشارخون بالا ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونری در سن بزرگسالی با وزن نوزاد متولد شده و تغذیه ی او در دو سال اول زندگی ارتباط دارد. این امر نشانگر اهمیت تغذیه سالم مادر و مراقبتهای دوران بارداری، شیردهی و حتی قبل از بارداری است.

جنیدی ادامه داد: به عقیده محققان در این دوره حیاتی، محیط زیست در معنای تغذیه ای اکولوژیکی، روانی عاطفی، اجتماعی، اقتصادی ردپای خود را روی ژن ها برجا می گذارد. براساس منابع علمی، خانواده ها باید روی کودکی فرزندشان سرمایه گذاری کنند و بدانند که کودکی بیشترین تاثیرات را درروند رشد یک فرد دارد.

وی گفت: تکامل دوران کودکی در رشد یک کودک تاثیر بسیار زیادی دارد. با اهتمام ویژه به این دوران می توان خیلی از مسائلی که در آینده کودک را درگیر می کند از بین برد. ۶۰ درصد رشد مغز تا پایان یک سالگی و ۷۰ درصد آن تا پایان دوسالگی انجام می شود و به ترتیب ۸۰ درصد رشد مغز تا سن سه سالگی و ۹۸ تا ۱۰۰ درصد رشد مغز تا پایان هشت سالگی می باشد و این نشان دهنده اهمیت این دوران طلایی است.

جنیدی افزود: دانشمندان، متخصصین اقتصاد و بهداشت توافق دارند که ارتقاء تغذیه در طول ۱۰۰۰ روز طلایی عمر، یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که می توان انجام داد. در واقع ۱۰۰۰ روز طلایی روزنه بی نظیر فرصت ها برای ساخت آینده سالمتر و شکوفایی بیشتر آینده است.