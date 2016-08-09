اعزام ۴۵ نفر از دهیاران ایلام به کارگاه آموزشی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدکریم محمدیاری بابیان اینکه دهیاران به‌عنوان مدیران روستایی نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی هستند، اظهار داشت: یک دوره آموزشی با هدف توانمندی دهیاران در زمینه های آشنایی با شرکت های تعاونی، بازدید از طرح ها و پروژه های عمرانی، انتقال دانش فنی، مدیریت پسماندهای روستایی، نحوه جذب مشارکت‌های مردمی در روستاها، نحوه جذب اعتبارات دولتی، تعامل با ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و بلعکس، بهداشت محیط‌ زیست و محیط زیست زندگی به مدت چهار روز برگزار می شود.

وی افزود: توانمندسازی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی از ملزومات و اولویت های کاری است

محمدیاری گفت: اثربخش بودن آموزش نقش مهم و پایداری بر ارتقاء سطح آگاهی علمی و شغلی دهیاران دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس ارائه آموزش و برنامه های آموزشی اثربخش مستلزم تفکر ، مدل ها، رویکرد و ابزار و مکانیزم های جدید است.

مدیر کل دفتر امور روستایی با بیان اینکه توسعه روستاها از سیاست های کاری دولت تدبیر و امید است، ابراز داشت: دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه روستاها خدماتی مانند ارائه تسهیلات کم بهره برای ایجاد اشتغال و عمران در سه سال گذشته ارائه کرده که در تاریخ ایران کم نظیر است.