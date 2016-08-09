به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «نیویورک تایمز» با استناد به برخی تصاویر ماهواره ای مدعی شد که دولت پکن ظاهرا به ساخت سوله هایی در مجمع الجزایر مصنوعی «اسپارتلی» واقع در منطقه مورد منافشه دریای چین جنوبی مبادرت کرده که از آنها می توان به عنوان آشیانه هواپیما استفاده کرد.

البته در تصاویر ادعایی که تاریخ آنها به اواخر ماه میلادی جولای باز می گردد، هیچ نشانه ای مبنی بر وجود هواپیماهای نظامی در اطراف سوله های مورد نظر -که ابعاد آنها برای گنجاندن همه انواع جت های جنگنده ارتش چین مناسب است- وجود ندارد.

این سوله ها بر روی جزایر «صلیب آتشین»، «سوبی» و تپه های مرجانی «میس چیف» ساخته شده اند که همگی بخشی از مجمع الجزایر اسپارتلی هستند.

این تصاویر که درست یک ماه پس از اعلام رای دیوان عالی دادگستری (لاهه) مبنی برعدم مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی، از طریق ماهواره گرفته شده است؛ گویای تشدید فعالیت های چین برای مطالبه حق تاریخی خود در این آبراه استراتژیک است.

به گفته کارشناسان مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک آمریکا (سی اس آی اس) که صحت تصاویر را مورد تایید قرار داده اند، سوله های تازه تاسیس به مراتب مستحکم تر از آنی هستند که تصور شود برای اهداف غیر نظامی ساخته شده باشند.