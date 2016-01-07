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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

علیرغم نارضایتی آمریکا؛

پکن 2 هواپیمای دیگر را در باند فرود دریای چین جنوبی به زمین نشاند

پکن 2 هواپیمای دیگر را در باند فرود دریای چین جنوبی به زمین نشاند

چین در اقدامی که احتمالا خشم آمریکا و کشورهای حوزه دریای چین جنوبی را به دنبال خواهد داشت، سومین هواپیمای غیر نظامی را بر باند فرود جزایر مصنوعی خود به زمین نشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت پکن از فرود موفقیت آمیز دو فروند هواپیمای غیر نظامی در جزایر مصنوعی خبر داد که این کشور مشغول ساخت آنها در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی است.

در همین راستا، «شینهوا» خبرگزاری رسمی چین با انتشار تصاویری اعلام کرد که این دو هواپیما صبح دیروز چهارشنبه در باند فرود جزیره «صلیب آتشین» به زمین نشسته و مجددا در بعد از ظهر همان روز به مبداء اولیه یعنی فرودگاه «هایکو» چین بازگردانده شده اند.

این اقدام چین به فاصله پنج روز پس از آن اتفاق افتاد که پرواز موفقیت آمیز اولین هواپیمای چینی به مقصد این جزیره با واکنش شدید ویتنام مواجه شد. این کشور به همراه جمعی دیگر از کشورهای کوچک واقع در دریای چین جنوبی مالکیت سنتی پکن بر دریای چین جنوبی را به چالش کشیده و سهم مشابهی را از این آبراه استراتژیک طلب می کنند.

ناگفته نماند که چین در روز شنبه هفته جاری به تکمیل یکی از سه باند فرودی که مشغول ساخت آنها در جزایر مصنوعی دریای چین جنوبی است، اذعان کرد و پروازهای اخیر نیز در راستای آزمایش کاربرد این باند فرود انجام می شود.

اقدام اخیر چین به انجام پروازهای آزمایشی در محدوده مورد مناقشه، ابراز نگرانی آمریکا را در پی داشته است که با هدف به چالش کشیدن قدرت اقتصادی و نظامی چین، کشورهای واقع در حوزه دریای چین جنوبی را به موضع گیری در برابر پکن وادار می کند.

کد مطلب 3019280
مریم خرمایی

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