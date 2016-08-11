عزم همگانی برای برگزاری شایسته آزمون حفظ کل قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای هیئت مدیره مؤسسه کشوری مهد قرآن به منظور هدایت و سیاست گذاری برای برگزاری هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم ترنم وحی ویژه حافظان کل قرآن عضو مؤسسه مهد قرآن تشکیل شد.

در این جلسه که حجت الاسلام فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امنا و اعضای هیئت مدیره، آقایان منوچهر متکی، محمود معیری زاده احمدی، سید باقر سخایی، حسین ساری، رسولی محلاتی و سید محمود چاوشی حضور داشتند لزوم احترام به قهرمانان قرآنی (حافظان کل قرآن) شرکت کننده در آزمون، سازماندهی، تعیین وظایف و تشکیل کارگروه های ستادی، آموزشی، پشتیبانی، اجرایی، تأمین هدایای قبول شدگان، تعیین دستور کار راهبردی، هدفمند و دانش افزایی برای همایش مدیران مهد قرآن دفاتر استانها و کانون شهرستان سراسر کشور، اهتمام برای دعوت از رسانه های جمعی جهت اطلاع رسانی شفاف رسانه ای، تعامل، همدلی و همراهی ستاد مرکزی آزمون ترنم وحی با مسئولین نهادهای مردمی و دولتی با میزبانان (شهرهای گلپایگان و خوانسار) از موارد طرح شده در جلسه هیئت مدیره مؤسسه کشوری مهد قرآن بود.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن گزارشی از فعالیت های انجام شده ستاد مرکزی آزمون ترنم وحی را از فروردین سال جاری شامل برگزاری آزمون شفاهی و کتبی حفظ در مرحله استانی با شرکت ۳۰۰ حافظ کل از استانها و شهرستان های کشور، بررسی مدارک قبول شدگان، تشکیل جلسه هماهنگی با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضای ستاد پشتیبانی، فرهنگی در شهرهای گلپایگان و خوانسار با پیگیری مهندس علی بختیار نماینده مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، تعیین محل اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان و دیگر امور ستادی آزمون را ارائه نمود.

شایان ذکر است مرحله کشوری هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر ترنم وحی با حضور ۳۰۰ نفر از حافظان کل قرآن عضو مؤسسه کشوری و مدیران مهد قرآن استانها و کانون های شهرستان ها از هفدهم تا نوزدهم شهریور ماه به میزبانی شهرهای گلپایگان و خوانسار برگزار خواهد شد .