به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای سی و یکمین دوره بازیهای المپیک برزیل در جدول بهترین ورزشکاران حاضر در مسابقات که بیش از یک مدال کسب کرده یا مدال آنها از ارزش بالایی برخوردار است مایکل فلپس شناگر ۳۱ ساله آمریکایی و کتی لدکی از آمریکا در رشته شنا هر دو با چهار طلا و یک نقره در رده اول قرار دارند.

فلپس که برای چندمین بار در المپیک حاضر هست این بار، همسر، مادر و پسر چند ماهه خود را نیز در کنارش دارد و با حضور آنها همچنان به مدال آوری ادامه می دهد.

مایکل فلپس آمریکایی در این رقابتها تاکنون ۴ مدال طلا و یک نقره در رشته های ۲۰۰ متر انفرادی، ۴ در ۲۰۰ متر آزاد، ۴ در ۱۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه از آن خود کرده است.

کتی لدکی دیگر شناگر آمریکایی نیز با ۴ طلا و یک نقره در رده دوم برترین ورزشکاران حاضر در المپیک برزیل قرار دارد.

کاتینکا هسزو از مجارستان با ۳ طلا در رشته شنا و افزودن یک مدال نقره در رده سوم است. مادلین دیرادو از تیم شنای آمریکا با دو طلا، یک نقره ویک برنز در رده چهارم بهترین های المپیک برزیل است.

سیمون بلیس از تیم ژیمناستیک زنان آمریکا با دو طلای انفرادی و تیمی، هائوئه جین از تیم تیروکمان زنان کره جنوبی با دو طلا، رایان مورفی از شنای مردان آمریکا و کوهئی یوچی مورا از تیم ژیمناستیک ژاپن با دو نشان طلا، کو بونچان از تیم تیروکمان مردان کره جنوبی و آنتونی اروین از تیم شنای آمریکا همگی با دو طلا در رده های بعدی هستند.

اما در این جدول ورزشکارانی نیز حاضر هستند که چهار یا سه مدال کسب کرده اند اما طلای کمتری بدست آورده اند. پنی اولکسیاک کانادایی در رشته شنای زنان با یک طلا، یک نقره و دو برنز یکی از بهترین های این رشته است.

کاسوکه هاگینو از تیم شنای مردان ژاپن، اما مکلئون از تیم زنان شنای استرالیا، سارا ایججوسترام در شنا از سوئد هر کدام با یک طلا، یک نقره و یک برنز دارنده سه نشان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.