ادغام شبکه بهداشت و درمان و دانشکده علوم پزشکی سراب

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ با ابلاغ ساختار جدید دانشکده علوم پزشکی سراب، شبکه بهداشت و درمان در دانشکده علوم پزشکی این شهرستان ادغام شد.

ادغام شبکه بهداشت و درمان سراب با دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در حالی صورت می گیرد که محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب معرفی شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز مادر دانشکده ها و دانشگاه های آذربایجان شرقی وآذربایجان غربی و اردبیل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیش از ظهر شنبه در آئین تکریم از رییس سابق دانشکده علوم پزشکی و رییس شبکه بهداشت و درمان سراب با اشاره به ابلاغ ساختار جدید گفت: با شکل گیری دانشکده علوم پزشکی سراب و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمعاونت آموزشی، درمانی، بهداشت و توسعه و مدیریت منابع انسانی ایجاد و بزودی معاونان مربوطه معرفی و منصوب خواهند شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان مادر دانشکده ها و دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی وآذربایجان غربی و اردبیل خواهد بود، افزود: تلاش داریم تا کمیت و کیفیت خدمات دهی در این دانشگاه ها و زیرمجموعه آنها را بهبود بخشیم و هدف اصلی و نهایی ما خدمت به مردم و کسب رضایت الهی است.

صومی با تشریح ساختارجدید دانشکده علوم پزشکی سراب از عابدینی و بایرامی روسای سابق دانشکده علوم پزشکی سراب و شبکه بهداشت و درمان قدردانی و ابرازداشت: شاخص های بهداشت و درمان در منطقه سراب مطلوب و رضایت بخش است.

رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی سراب با انتقاد از نقشه ساختمانی بیمارستان های جدید در استان یادآورشد: متفاوت بودن مجری و سازمان بهره بردار موجب بروز مشکلات اساسی شده و در مواردی منجر به تخریب و اصلاح ساختمانی می شود.

در مورد بیمارستان جدید سراب تصریح کرد:خوشبختانه این بیمارستان، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته و در دهه فجر امسال بهره برداری از آن آغاز و همزمان با تحویل آن بلافاصله تجهیز بیمارستان شروع خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در آذربایجان شرقی از ساخت کلینیک تخصصی بیمارستان و ساختمان ام آر آی بیمارستان خبرداد و افزود: در کنار بیمارستان جدید این مراکز در حال ساخت بوده و آبان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

تحصیل نزدیک به ۳۰۰ دانشجو پزشکی در دانشکده سراب

رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی سراب نیز در ادامه این مراسم از تلاش برای تامین زمین مورد نیاز برای احداث دانشکده خبر داد و گفت: مکاتباتی با منابع طبیعی و سازمان های مربوطه داشتیم و مساعدت خوبی از طرف فرماندار و مسئولان اجرایی صورت گرفته است.

نقی عابدینی از تحصیل نزدیک به ۳۰۰ دانشجو در چهاررشته علوم آزمایشگاهی، پرستاری، بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی در دانشکده سراب خبرداد و تصریح کرد: ارتقای فرهنگ سلامت و تامین اساتید مجرب برای تدریس در اولویت برنامه های دانشکده بوده است.

عابدینی با انتقاد از حاکم شدن جو ریا و تزویر در برخی مدیریت ها ابرازداشت: اگر بتوانیم فرهنگ جبهه و شهادت و ایثار را در بدنه مدیریتی حاکم کنیم بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها قابل حل خواهد بود.

وجود ۳۷ هزار مترمربع فضای بهداشتی و درمانی در سراب

رییس سابق شبکه بهداشت و درمان سراب نیز در این مراسم با اشاره به وجود ۳۷ هزار مترمربع فضای بهداشتی و درمانی در سراب اظهار داشت: ۵۰ درصد این فضاسازی های فیزیکی با کمک خیران و اعتبارات دولتی ظرف ۱۰ سال اخیر احداث و راه اندازی شده است.

ابراهیم خلیل بایرامی به احداث بیمارستان جدید در سراب به عنوان مصوبه سفر استانی دولت نهم در سراب نیز اشاره کرد و گفت: راه اندازی بیمارستان جدید می تواند جوابگوی مراجعان به بیمارستان سراب باشد.

بایرامی از افزایش تعداد متخصصان در سراب به ۳۰ نفر در ۱۲ رشته تخصصی خبر داد و افزود: با تجهیز و احداث بیمارستان جدید و تامین نیروی متخصص می توان تعداد اعزام بیماران به تبریز را به نحو چشمگیری کاهش داد.