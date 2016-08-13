درمان آلزایمر با مفنامیک اسید

به گزارش خبرگزاری مهر، از مفنامیک اسید به عنوان داروی تسکین دهنده درد استفاده می شود اما کمتر کسی تصور می کرد روزی بتوان از آن به عنوان یک داروی امیدوارکننده علیه آلزایمر استفاده کرد.

محققان دانشگاه منچستر مطالعاتی انجام داده اند که نشان می دهد استفاده از مفنامیک اسید حافظه از دست رفته را بازیابی کرده و التهاب مغزی در موشهای ترنس ژنتیک را ترمیم می کند.

در این مطالعات دکتر دیوید بروگ سرپرستی تیمی را بر عهده داشته که بر روی موشهای آزمایشگاهی تغییر یافته ژنتیکی کار کرده اند. این تغییرات با هدف تولید موشهایی صورت گرفته که علایمی مشابه آلزایمر دارند.

محققان در اقدامی جالب توجه ریز پمپهایی را در زیر پوست تمامی ۲۰ موش آزمایشگاهی به کار گرفته شده در این مطالعه کار گذاشته و آنها را به مدت یک ماه مورد بررسی دقیق قرار دادند. در ۱۰ جانور این ریز پمپها مقادیر مشخصی از مفنامیک اسید را آزاد می کردند و در بدن ۱۰ موش داروی دیگری رها می شد.

در پایان یک دوره بررسی دقیق مشخص شد که تحلیل حافظه در موشهایی که داروی مفنامیک اسید را دریافت می کردند کاملا از بین رفته حال آنکه وضعیت بیماری در موشهای دسته دوم به قوت خود باقی مانده بود.

محققان با توجه به نتایج این بررسی به این نتیجه رسیده اند که التهاب در مغز شدت بیماری آلزایمر را بیشتر می کند.

آنها به این یافته امیدوارکننده اشاره می کنند که مفنامیک اسید گذرگاه التهابی موسوم به NLRP۳ در مغز را که سلولهای آن را تخریب می کند مورد هدف قرار می دهد.