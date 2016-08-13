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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفتگو با مهر:

کارگروه بررسی حقوق، مزایا و پاداش دستگاه‌ها در مجلس تشکیل شد

کارگروه بررسی حقوق، مزایا و پاداش دستگاه‌ها در مجلس تشکیل شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تشکیل تشکیل کارگروه بررسی حقوق، مزایا و پاداش دستگاه‌ها در کمیسیون اجتماعی خبر داد.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کارگروه بررسی حقوق، مزایا و پاداش در دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در مجلس خبر داد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون اجتماعی، کارشناسان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس عضو این کارگروه خواهند بود.

وی افزود: در این کارگروه کلیه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش در دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در این کارگروه تعداد مدیرانی که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند و منافذ قانونی که این تخلف را برای مدیران سهل کرده است، بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3739800

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