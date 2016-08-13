جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کارگروه بررسی حقوق، مزایا و پاداش در دستگاهها، بانکها، شرکتها و موسسات وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی در مجلس خبر داد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون اجتماعی، کارشناسان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس عضو این کارگروه خواهند بود.
وی افزود: در این کارگروه کلیه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش در دستگاهها، بانکها، شرکتها و موسسات وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی غیر دولتی بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در این کارگروه تعداد مدیرانی که حقوق نجومی دریافت کردهاند و منافذ قانونی که این تخلف را برای مدیران سهل کرده است، بررسی خواهد شد.
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