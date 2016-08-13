رکورد خرید گندم در استان کردستان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، کریم ذوالفقاری با بیان این مطلب گفت:رکورد قبلی خرید گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان مربوط به سال ۸۹ با میزان خرید ۷۷۴ هزار تن بوده، که تا این تاریخ ۷ هزارتن بیشتر از رکورد سال ۸۹ گندم خریداری کرده ایم.

وی اظهارداشت: بهبود مدیریت مزرعه درمراحل زراعی (کاشت، داشت و برداشت)، ترویج ارقام اصلاح شده، تغذیه مناسب گیاهی، مبارزه با آفت سن، و غیره از جمله دلایل افزایش تولید گندم بوده است.

وی بیان کرد: هرچند نزولات آسمانی ما را در این موفقیت کمک کرد. اما باید توجه داشت که میزان بارندگی در سال ۸۹ بیست درصد بیشتر از سال زراعی گذشته بوده بوده ولی این مقدار گندم تولید نشده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان اضافه کرد: خرید گندم از کشاورزان هنوز ادامه دارد و پیش بینی ما خرید بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان است.