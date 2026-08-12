برگزاری مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در گرگان با حضور مسئولان و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر با حضور آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در استان گلستان، علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، و جمعی از مردم ولایتمدار گرگان برگزار شد.
در این مراسم، مردم عزادار گرگان با حضور در آیین سوگواری دهه پایانی صفر، در غم و اندوه ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان برگزار شد و جلوههایی از ارادت مردم گلستان به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشت.
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