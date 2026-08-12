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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸

برگزاری مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در گرگان با حضور مسئولان و مردم

برگزاری مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در گرگان با حضور مسئولان و مردم

گرگان-مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر با حضور مسئولان و جمعی از مردم ولایت‌مدار گرگان در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، و جمعی از مردم ولایت‌مدار گرگان برگزار شد.

در این مراسم، مردم عزادار گرگان با حضور در آیین سوگواری دهه پایانی صفر، در غم و اندوه ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان برگزار شد و جلوه‌هایی از ارادت مردم گلستان به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6915350

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