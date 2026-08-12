فعال شدن سهمیه ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی برای مسافران در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاریفر، چهارشنبه شب در توضیح نحوه اجرای طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان کرمان اظهار کرد: بر اساس شلوغی و صفوف ایجادشده در جایگاههای سوخت استان، تصمیم بر اجرای طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان کرمان گرفته شد.
وی بیان کرد: کارتهای آزاد در سطح جایگاهها جمع آوری شده و سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان در کارت سوخت هماستانیها شارژ شده است.
سالاریفر، افزود: در حال حاضر در کشور، کارتهای سوخت شخصی صرفاً دارای لایه نخست با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۶۰ لیتر و لایه دوم با نرخ سه هزار تومان و سهمیه ۵۰ لیتر هستند، اما در استان کرمان علاوه بر این دو لایه، یک لایه ۴۰ لیتری با نرخ پنج هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان عنوان کرد: ۸۶ جایگاه در حال حاضر عرضه فرآوردهها با نرخ برش برای دستگاههای امدادی، زیرساختی و خدماترسان و تاکسیهای اینترنتی را انجام میدهند.
وی درباره نحوه توزیع بنزین برای مسافران در استان کرمان گفت: مسافران علاوه بر اینکه میتوانند از کارتهای بنزین با نرخ پالایشگاهی استفاده کنند، ۴۰ لیتر سهمیه در لایه پنج هزار تومانی نیز از طریق جایگاههای خارج از طرح کدینگ برای آنها شارژ میشود.
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