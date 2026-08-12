https://mehrnews.com/x3cNc7 ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6915326 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6915326 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری صد و شصت و پنجمین شب میدان داری لنگرودی ها برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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