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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6915326

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