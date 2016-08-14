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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۱

رئیس جمهور وارد یاسوج شد

رئیس جمهور وارد یاسوج شد

یاسوج – رئیس جمهور و هیئت همراه، صبح یکشنبه در سی امین سفر استانی خود وارد یاسوج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در بدو ورود به فرودگاه یاسوج مورد استقبال رسمی آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان، سید موسی خادمی استاندار و دیگر مسئولین استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.

رئیس جمهور تا دقایقی دیگر در استادیوم تختی شهر یاسوج با مردم این شهر دیدار می کند.

روحانی در اولین روز از سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد در نشست علما، نخبگان و برگزیدگان، سرمایه گذاران بخش اقتصادی و عشایر و روستاییان استان شرکت می کند.

این سفر فردا دوشنبه با برگزاری نشست شورای اداری و نشست خبری رئیس جمهور ادامه می یابد .

کد مطلب 3740415

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