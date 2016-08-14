وضعیت درخواست کنندگان تسهیلات رونق تولید در استان سمنان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر یکشنبه در بیست و هشتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در محل فرمانداری سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه دستگاه های نظارتی به منظور کمک به بهبود شرایط اقتصادی، کمک کننده هستند و کارشان در روند رفع موانع تولید در بخش های مختلف، مچ گیری نیست، بیان داشت: برای رفع مشکلات تولید باید نگاه مثبتی به تولیدکنندگان در بخش های مختلف داشت و به آنها کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در تمام بخش ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی با هدف خروج از رکود، تلاش داشته است، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی و به ویژه مدیران بانک ها با همکاری لازم و انجام روند درست امور در کمک به رونق تولید، نباید نگران دستگاه های نظارتی باشند.

فرماندار سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ١٣٨ طرح به مبلغ یک هزار و هفت میلیارد ریال در شهرستان سمنان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک ها معرفی شده اند، گفت: تعداد ٨٢ طرح برای دریافت تسهیلاتی به مبلغ ٩١٠ میلیارد ریال در حوزه صنعت و معدن قرار دارند و ٥٦ طرح با تسهیلاتی به مبلغ ١٦٠ میلیارد ریال به بخش کشاورزی مربوط است.

سید عباس دانایی ضمن بیان اینکه هم اکنون شرایط بسیار مناسبی برای همه تولیدکنندگان در راستای رونق تولید فراهم شده است، خاطر نشان کرد: با هم اندیشی دستگاه ها با تولیدکنندگان، باید شاهد رونق تولید در بخش های مختلف استان سمنان باشیم.