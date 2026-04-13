به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر دوشنبه در بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی سمنان اعلام کرد: رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان استان با استفاده از همه ظرفیت‌ها و اختیارات در استان انجام خواهد شد.

وی بر پیوند صنعت با مجموعه های دانش بنیان و دانشگاهی استان سمنان تأکید کرد و گفت: نیاز است با اتصال این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی و مجموعه های علمی، از همه ظرفیت‌ ها برای رونق تولید و اشتغال در این مجموعه استفاده شود.

استاندار سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت های بومی و رفع مشکلات اقتصادی تصریح کرد: رفع موانع تولید از واحدهای استان یک اولویت است که از ابتدای دولت پیگیری شده و همه مدیران استان نیز خدمت به تولیدکنندگان را برای خود یک وظیفه می دانند.

کولیند افزود: روند کار مدیران استان همراهی همه جانبه با تولید بوده و با حمایت و رفع موانع تولید در استان ضمن رونق اشتغال و تولید زمینه عرضه مناسب و کمک به قدرت خرید مردم نیز فراهم خواهد شد.