بررسی پرونده کیارستمی توسط گروه ۳۰ نفره/ هنر به خدمت سلامت بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره فیلم «سلامت» با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم سلامت، سیدمحمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس جشنواره فیلم «سلامت» صبح امروز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه در محل ایوان شمس برگزار شد.

در ابتدای نشست محمدهادی ایازی گفت: نخستین جشنواره فیلم «سلامت» به این بهانه برگزار شد تا رابطه میان هنرمندان و رسیدگی به مساله «سلامت» که دغدغه آحاد مردم است به وجود آید. این را باید بدانیم که اگر بخواهیم «سلامت» و سبک زندگی در جامعه را به درستی مطرح کنیم باید از طریق هنر، هنرمندان و اصحاب فرهنگ این اتفاق رخ دهد.

وی ادامه داد: شاید تا امروز آثار مختلفی با محوریت «سلامت» در حوزه سینما و تلویزیون تولید شده باشد اما دغدغه آگاهی «سلامت» در جامعه آنقدر زیاد است که باید بیش از اندازه از همکاری هنرمندان استفاده شود. به عنوان مثال ۵۰ درصد از مرگ های جامعه ما به دلیل بیماری های قلبی و عروقی است و به راحتی می توان از طریق هنر آگاهی از دلایل ابتلا به چنین بیماری هایی را در جامعه منتشر کرد.

ایازی با اشاره به موسسه تحقیقات دخانیات و فعالیت های آن در حوزه سینما توضیح داد: یک کار تحقیقاتی در حوزه فیلم های برتر سینمای ایران طی سه دهه گذشته که توانستند در جشنواره فیلم فجر موفق باشند انجام شده است تا ببینیم میزان استفاده دخانیات توسط مردان و زنان در این فیلم ها چگونه بوده است. بر اساس این تحقیقات مشخص شد دهه دوم نسبت به دهه اول میزان استفاده دخانیات توسط آقایان ۲ برابر و توسط خانم ها ۴ برابر و در دهه سوم میزان استفاده دخانیات توسط آقایان ۴ برابر و توسط خانم ها ۱۰ برابر شده است. این نتیجه بر اساس تحقیق روی ۳۰۰ فیلم انجام شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که همه می دانند سرطان ریه با استعمال دخانیات به وجود می آید چنین نمونه هایی در جامعه ما زیاد است اگر هنرمندان نسبت به این مسائل توجه بیشتری داشته باشند در فیلم های خود فرهنگ سازی مناسبی انجام می دهند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای فرهنگی «سلامت» راه اندازی شده است که تا امروز ۶۶ جلسه برگزار کرده اند. یکی از نتایج برگزاری این جلسات ساخت مجموعه تلویزیونی پریا است که به صورت مستقیم به موضوع ایدز می پردازد.

ابراهیم داروغه زاده دبیر نخستین جشنواره فیلم «سلامت» گفت: اولین دوره این جشنواره با هدف جلب نظر فیلمسازان به موضوع «سلامت» آغاز به کار کرده است، مهمترین وظیفه هر دولت امنیت و «سلامت» است. متاسفانه تلقی مردم ما از «سلامت» تنها بیماری و درمان است که بی شک هزینه زیادی نیز صرف درمان می شود. این در حالی است که سینما و تلویزیون به عنوان رسانه های پرمخاطب و پرنفوذ می توانند در حوزه «سلامت» و جلوگیری ابتلا به بیماری فرهنگ سازی کنند.

وی تاکید کرد: در این جشنواره شرایطی به وجود آمد تا بتوانیم از فیلم هایی که در حوزه «سلامت» ساخته شده است مطلع شویم، همچنین بدانیم آیا این فیلم ها به درستی ساخته شده است و یا نیاز به راهنمایی برای فرهنگ سازی در حوزه «سلامت» دارد.

دبیر نخستین جشنواره فیلم «سلامت» بیان کرد: برای جذب مخاطب در این جشنواره علاوه بر کاخ جشنواره که در پردیس چارسو مستقر شده است با شبکه های دوم و سوم تلویزیون به توافق رسیده ایم تا در طول برگزاری جشنواره تله فیلم های منتخب پخش شود و فیلم های کوتاه و مستند نیز در شبکه مستند به نمایش گذاشته شود.

داروغه زاده با اشاره به شعار این جشنواره مبنی بر «جوان نمی توان ماند، اما سالم چرا» گفت: این شعار مهمترین پیام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که می خواهد به جامعه منتقل کند و نباید فراموش کرد که برای سالم ماندن نیاز به فرهنگ و آموزش داریم.

وی بیان کرد: در مراسم پایانی جشنواره فیلم «سلامت» ۲ بزرگداشت برگزار می شود که اولین بزرگداشت برای پوران درخشنده به دلیل استمرار در ساخت فیلم هایی با موضوع «سلامت»، کودکان و «سلامت» خانواده و بزرگداشت بعدی برای رامبد جوان به دلیل تلاش چند ساله اخیر وی برای افزایش شادی و نشاط در جامعه (سلامت روان جامعه) برگزار می شود.

ایازی در ادامه این نشست در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده پزشکی زنده یاد عباس کیارستمی پیگیری می شود یا خیر، گفت: یک تیم ۳۰ نفره به دنبال این پرونده هستند و تا امروز جلسات متعددی نیز برگزار کردند که به زودی نتیجه این جلسات اعلام خواهد شد. اگر قصوری در این زمینه صورت گرفته باشد حتما رسیدگی می کنیم اما مساله این است که نباید اجازه دهیم زاویه ای بین ۲ جامعه فخیم هنری و پزشکی به وجود آید.

رئیس نخستین جشنواره فیلم «سلامت» تاکید کرد: برای ادامه هر جشنواره ای نیازمند ساختاری هستیم که آن جشنواره را دنبال کند پیش از این وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت اجتماعی، شورای «سلامت» و موسسه آوای هنر «سلامت» را نداشت اما امروز با وجود اینها برگزاری این جشنواره در آینده پیگیری می شود.

ایازی در پایان گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در شورای «سلامت» رخ داده است بررسی «سلامت» کودکان در جامعه است، در همین راستا تصمیم گرفته شده است تا با همکاری صدا و سیما برنامه های «سلامت» محور، شاد و بانشاط برای کودکان طراحی شود.